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Sestu.
14 ottobre 2026 alle 00:08

Il busto dimenticato di Ranieri Ugo sarà restaurato 

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Per anni è rimasto coperto di polvere in un angolo del Municipio. Ma ora il busto di Ranieri Ugo, un personaggio importante della storia di Sestu, tornerà come nuovo. A restaurarlo sarà proprio Benito Pili, che l’aveva scolpito vent’anni fa: «Toccarlo con mano dopo tanto tempo», dice, «mi ha dato tante emozioni, anche sul tempo che passa».

La Biblioteca comunale porta il suo nome, e si trova poco lontano da piazza Primo Maggio, dove una volta sorgeva la sua casa. Avvocato, poeta, scrittore, giornalista e attore, collaborò con l’Unione Sarda e fondò “La Piccola Rivista”. Nato a Iglesias nel 1857, scelse presto Sestu come casa. Gabriele D’Annunzio, Grazia Deledda, e tanti altri intellettuali lo chiamavano amico.

Si firmava Paolo Hardy, Ottone Bacaredda lo definì “spirito bizzarro”. «Non l’abbiamo conosciuto, ma la sua eredità la portiamo nel cuore», raccontano i bisnipoti Giovanna e Paola Ugo, che serbano ancora qualche memoria della grande casa, «e della nipote, Maria, che lo ricorda anziano, quando la portava a passeggio a Buoncammino raccontandole tante storie». Il sindaco Michele Cossa spiega: «Il busto andrà nella Biblioteca che gli è stata intitolata vent’anni fa, la sua collocazione naturale: vogliamo custodire un pezzo della nostra memoria e tramandarla alle nuove generazioni. La valorizzazione del patrimonio storico e culturale è un impegno preciso di questa amministrazione. Vogliamo diffondere la conoscenza della nostra storia per accrescere la consapevolezza della nostra identità».

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