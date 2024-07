Il busto di Berlinguer in Consiglio 

Si riunisce martedì 16 alle 16 il Consiglio comunale, con in discussione la proposta di modifica all’articolo 51 del regolamento edilizio, argomento rinviato nell’ultima seduta per l’assenza dei consiglieri di opposizione che l’hanno proposto.

Potrebbe essere la via di uscita per la soluzione alla richiesta che sotto il busto dell’ex segretario del Partito comunista, Enrico Berlinguer, posizionato nella piazza del Comune, venga apposta una pergamena con la scritta: «In memoria dei comunisti di Mogoro che hanno lottato per la libertà, la giustizia e l’emancipazione del lavoro. I compagni della sezione del Pci posero», con affianco il simbolo falce e martello.

La Giunta cau aveva negato l’autorizzazione proprio perché l’articolo 51 del regolamento non consentiva di evidenziare elementi riconducibili a ideologie politiche. ( s. c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA