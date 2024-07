Il busto del senatore Chironi non guarda più la sua casa 

Le basi che sorreggono il busto del senatore Gian Pietro Chironi spostate da mani ignote. A lanciare l'allarme è il nuorese Gianfranco Frau che, passando in piazza Su Connottu, proprio davanti al busto che "guarda" la casa del senatore (oggi museo della Ceramica) ha notato qualcosa di diverso. «Qualche giorno fa, passando per caso, ho notato che il cubo superiore (che è sempre stato posizionato un po' di sbieco) non era più come una volta. Sono andato a spulciare tra le vecchie foto e ho notato che il cubo era stato spostato, infatti lo spigolo non coincideva più perfettamente con il secondo esagono del cubo inferiore. E il volto non è più rivolto verso la casa, ma guarda leggermente altrove». (g. pit.)

