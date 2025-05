Il busto consegnato ai figli di Gigi Riva  

Un impasto di 30 chili di argilla per plasmare il mezzo busto di Gigi Riva, l’indimenticato bomber del Cagliari scudettato e della Nazionale campione d’europa. È l’opera realizzata nel lontano 1970, l’anno del tricolore, da Antonio Frau, pensionato di Serrenti che all’epoca era uno studente 23enne di belle speranze, tifosissimo del Cagliari di Manlio Scopigno (il “filosofo”), l’allenatore col pallino dell’arte e della pittura.

Il mezzo busto con il viso a grandezza naturale del bomber di Leggiuno era stato regalato al campione quando era ancora in vita, ma la consegna, sempre rimandata, non era mai avvenuta. «Questo è stato il mio rammarico per molti anni, ma ora finalmente ho consegnato la mia opera a Mauro e Nicola, i figli di Gigi, che la custodiscono nella casa che è stata del padre», commenta, soddisfatto, Antonio Frau, oggi 77 enne, cinquanta dei quali vissuti come agente e broker di una nota compagnia assicurativa.

L’opera, 15 chili di peso (dopo la cottura al forno), era rimasta esposta (fra i tanti cimeli) nello storico Bar Marius di viale Trento a Cagliari, appartenuto al tifoso rossoblù per eccellenza, e compianto, Mario Sardara.

«Non sono una artista in senso stretto, anche se ho frequentato il liceo artistico di Cagliari. Ho realizzato molte opere e dipinto tanti ritratti ad olio e partecipato ai concorsi e mostre d’arte, e sull’onda della fantastica cavalcata verso lo scudetto, da tifosissimo del Cagliari e di Riva in particolare realizzai il mezzo busto per celebrare i goal straordinari di Rombo di Tuono che hanno condito l’impresa dello scudetto», racconta Antonio Frau.

Dopo la vendita del bar Marius, il busto è stato custodito per mezzo secolo da Antonio Frau nel suo studio di agente assicurativo della sua casa di Serrenti. Adesso la scultura plasmata dalle mani dell’ex assicuratore di Serrenti, abilissime anche con pennelli e tavolozza, è finalmente dove sarebbe dovuta essere da tempo, a casa di Gigi Riva. Per volere dell’autore, e dello stesso Riva che qualche anno fa, nel cinquantenario dello scudetto, aveva accettato l’omaggio con queste parole rimaste nel cuore di Frau: «Sono molto onorato di questo regalo, e mi fa piacere che un’opera esposta per tanto tempo nel bar Marius sia stata conservata con tanta cura».

