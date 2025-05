Il business del souvenir dei Quattro Mori 

Eccolo li il giovane bengalese nel suo “negozio” di souvenir: un asciugammo, sistemato davanti al sagrato della Cattedrale, a fare da banco, e sopra le calamite da frigo di tutte le dimensioni con i Quattro mori. A forma di Sardegna, oppure di scudo. O, ancora, a forma di cerchio. L’importante è che siano contenuti i Quattro mori, il simbolo della Sardegna. Un pezzo, un euro. E visto che è così «cheap», dice Madiwa,turista filippina, cioè “economico”, allora c’è chi come lei se ne porta via anche tre, quattro pezzi. «Ottimi souvenir», dice ancora.

Sfrega le banconote tra le mani e cerca il resto tra le tasche dei pantaloni: non c’è il tempo per contare i soldi perché per una mezz’oretta, a cavallo della messa di mezzogiorno, il suo “negozio” viene letteralmente preso d’assalto. Come è andata la giornata? «Bene», dice laconicamente. «Vuoi anche tu un souvernir?».

A lui è andata bene, al “collega”, sistemato sulla terrazza del Bastione di Saint Remy, davanti allo scalone principale, non allo stesso modo. «Passano in tanti ma non si ferma nessuno. Si fermano solo per fare selfie», racconta. «Ma ogni tanto va così, si sa. La prossima volta andrà meglio». ( ma. mad. )

