Il business dei migranti senza casa 

Case a peso d’oro per i migranti in attesa di permesso di soggiorno e minacce per chi non sta alle regole dei capi. A Olbia, stando a indagini recentissime, è di nuovo fiorente il mercato degli appartamenti destinati a persone prive di permesso di soggiorno e vittime di sfruttamento. Ci sono diversi indagati, tutti di Olbia, anche per il reato di favoreggiamento della immigrazione clandestina. Le condizioni delle persone ospitate negli appartamenti sono disumane, gli edifici sono fatiscenti, privi di servizi essenziali e nella più totale illegalità per quanto riguarda le autorizzazioni amministrative (in alcuni casi si tratta, di fatto, di b&b abusivi). Sono al lavoro sulla tematica, polizia di Stato, Guardia di finanza e Polizia locale di Olbia. Anche i servizi sociali di Olbia sono a conoscenza di casi limite, con persone ospitate in catapecchie o addirittura edifici mai ultimati. Il problema è che gli “ospiti” di case malsane e fatiscenti e malsane sono costretti a pagare e tacere.

La storia di via Nuova

C’è un caso che apre uno squarcio su una situazione drammatica per chi la vive, tra soprusi e umiliazioni. Mettendo insieme alcuni fatti si comprende la condizione delle vittime. Nei giorni scorsi è stato segnalato alla Procura di Tempio un edificio che funzionava, illegalmente, come ostello per migranti. Un olbiese di 45 anni è stato denunciato e le forze dell’ordine hanno provveduto a mettere sotto sequestro l’immobile. Ma, stando a indiscrezioni, il provvedimento non è stato convalidato dal pm. Sarebbe di fatto impossibile trovare una sistemazione agli ospiti, alcuni in attesa del riconoscimento dello status di rifugiato. Ma il dato rilevante è la storia della persona indagata. La stessa persona, infatti, è stata denunciata, nel febbraio scorso, per avere cercato di appiccare un disastroso incendio dentro una casa abbandonata, sempre nella centralissima via Nuova. L’uomo è accusato di avere innescato le fiamme vicino a nove bombole di gas Gpl. Nella casa diroccata avevano trovato rifugio dei migranti e dei senzatetto. Quindi lo stesso soggetto, in sostanza, decideva dove e come devono trovare alloggi di fortuna migranti e senzatetto. Sempre l’olbiese, ha terrorizzato i residenti di via Nuova lanciando esche incendiarie da una finestra. Per chiudere il quadro ci sono le indagini su professionisti che vendono ai migranti false attestazioni fiscali che documentano rapporti di lavoro inesistenti.

