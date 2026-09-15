Il bus per la spiaggia non è più in servizio, scoppia la polemica 

Stop alla navetta tra i Comuni di Muravera, San Vito e Villaputzu (sino a Porto Corallo). Il servizio, particolarmente apprezzato da residenti e turisti, anche quest’anno è andato avanti per tre mesi ed è terminato ieri nonostante le richieste di un potenziamento sino a dodici mesi l’anno. E soprattutto nonostante nel novembre del 2024 la Regione, grazie all’impegno del consigliere regionale di maggioranza Sandro Porcu, avesse messo a disposizione 150mila euro per estendere il servizio. Somma della quale non si ha più avuto notizia. La Regione lo scorso mese, sempre grazie ad un emendamento di Porcu (oggi capogruppo d’opposizione a Villaputzu), ha di nuovo stanziato i soldi (adesso 160mila euro). «Per poter utilizzare queste risorse – ha sottolineato Porcu - serve un progetto serio e completo» e dunque «rivolgo un invito ai Comuni di Muravera, San Vito e Villaputzu affinché partecipino al bando regionale e si costruisca il progetto della navetta annuale».

Il sindaco di Villaputzu Pierpaolo Piu (e presidente dell’Unione dei Comuni) si mostra perplesso per le modalità illustrate da Porcu: «Una misura di questo tipo era attesa da anni – spiega Piu – e dunque sarebbe stato naturale coinvolgere prima i Comuni invece di annunciare la cifra e chiedere poi agli enti locali di costruire il progetto. Lo considero uno sgarbo istituzionale». E ancora: «I servizi territoriali non possono essere calati dall’alto e poi consegnati ai Comuni con l’onere di farli funzionare». Ma soprattutto «non dobbiamo progettare una navetta che costi 160mila euro, dobbiamo progettarne una di cui il Sarrabus ha bisogno e poi capire quanto costi davvero».

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