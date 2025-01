Il bus per Decimomannu e Uta sospeso per mancanza di fondi 

Una quarantina di persone ogni giorno prendono un pulmino per raggiungere la stazione di Uta-Villaspeciosa e la “Casa di Cura” di Decimomannu. E ci sono anche ragazzi del paese che frequentano il Matteii di Decimomannu. Da domani il servizio di trasporto con un pulmino garantito dal Comune di Villaspeciosa sarà chiuso. Bisognerà aspettare che la Regione finanzi di nuovo il collegamento.

«Parliamo di un servizio che viene garantito agli studenti e a cittadini che raggiungono la stazione o vanno alla clinica», spiega il sindaco Gianluca Melis. «Era stato finanziato dalla Regione fino a dicembre. A gennaio è proseguito grazie ai fondi del Comune. Nel frattempo speravamo che con il rinnovo del bilancio regionale avremmo avuto il finanziamento per tutto il 2025. Dopo aver parlato con l’assessorato ai Trasporti, che è stato molto collaborativo, non siamo riusciti a rinnovarlo. Noi ora sospendiamo il servizio in attesa dell’approvazione del bilancio della Regione».

Il sindaco ricorda ai cittadini che «nostro malgrado, si tratta di un servizio di trasporto locale. Purtroppo i tempi della pubblica amministrazione non ci hanno permesso di rinnovarlo. Senza i soldi del bilancio regionale non siamo in grado di ripristinarlo. Confidiamo – conclude Melis - di poterlo far ripartire in un tempo brevissimo con l’aggiunta del famoso abbonamento abbatti costi».

