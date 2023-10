Il bus ha strisciato per 50 metri sul cavalcavia: esami sulla strada  

Venezia. Il materiale da consegnare ai periti per ricostruire cause ed effetti dell’incidente del bus a Mestre è praticamente pronto, numerato e schedato. Tra gli investigatori si dice che «la strada parla». Nei 50 metri di cavalcavia “strisciati” dal mezzo sono stati individuati 27 elementi, tra segni delle ruote, pezzi di una porta, lo specchietto retrovisore sinistro, un bullone del guardrail. Tracce che sono state fotografate e digitalizzate. Dalla scatola nera del bus è già stata estratta la scheda di gestione. Il telefono dell’autista, provvisto di due schede Sim, è stato acquisito e sono stati sentiti molti testimoni, finora una ventina.

L’indagine si preannuncia lunga, così come i tempi nei quali i consulenti tecnici riusciranno a fornire risposte alla Procura. Non sarà facile la perizia sul guardrail, «appena avremo trovato il consulente idoneo» aveva detto il Procuratore, Bruno Cherchi. Soprattutto si attendono i primi responsi dell’autopsia sul corpo di Alberto Rizzotto, l’autista della corriera, morto con gli altri passeggeri. Fin dall’inizio, testimonianze e video delle telecamere poste sul viadotto, hanno portatro ad ipotizzare una causa principale: un malore del conducente, che avrebbe per questo perso il controllo del pullman, fino a farlo precipitare dal cavalcavia della Vempa. Su questo, però, bisognerà aspettare le comunicazioni del Procuratore Cherchi, l’unico autorizzato a parlare. Sono diversi i capitoli di indagine sui quali stanno lavorando senza sosta gli inquirenti: il cavalcavia, il bus, la scatola nera, i video dell’incidente, il telefonino dell’autista, i testimoni che erano sulla strada. Sono una ventina le persone sentite dagli investigatori, tra cui un poliziotto fuori servizio, intervenuto per primo.

RIPRODUZIONE RISERVATA