Il bus della salute non sale sui monti 

Doveva essere il simbolo della sanità che va incontro alle persone, specie nelle aree più interne e isolate. Invece, nel caso di Talana, il tour della salute rischia di diventare il simbolo opposto: quello di una prevenzione a due velocità. In paese la questione sta facendo esplodere la polemica. Per non meglio definite ragioni «tecnico-logistiche», l’Asl Ogliastra non farà arrivare in paese il poliambulatorio mobile che, dal 28 settembre al 29 ottobre, attraversa i centri del territorio per offrire a costo zero gli screening oncologici. Un percorso che porta direttamente nei paesi programmi di prevenzione.

Il caso

Il Comune aveva dato piena disponibilità ad accogliere il mezzo, indicando anche un piazzale idoneo al parcheggio e allo svolgimento degli esami. Ma durante il sopralluogo sarebbe emerso un dato paradossale: nella strada interessata dal passaggio del poliambulatorio mobile transitano ogni giorno autoarticolati della stessa lunghezza e ingombro del laboratorio mobile. Sentito nei giorni precedenti, l’autista del mezzo pubblico avrebbe, però, sollevato una serie di criticità. Non potendo negare il passaggio quotidiano dei camion, avrebbe posto come condizione necessaria la scorta di un vigile urbano dall’uscita di Lotzorai fino a Talana. Ma, alla fine, l’autista non si sarebbe voluto assumere la responsabilità di condurre il mezzo sino in paese. Dalla Asl Ogliastra, interpellata sulla questione, la linea è stata laconica. L’esclusione di Talana sarebbe dovuta a motivi «tecnico-logistici», senza ulteriori dettagli sulle valutazioni di sicurezza o viabilità che avrebbero portato allo stop.

Il sindaco

Una formula che non ha convinto a Talana, dove la percezione è quella di un’altra penalizzazione per le comunità di montagna. «Al netto del fatto che Talana, Triei, Ulassai e Ussassai non beneficiano del servizio sul posto – spiega il sindaco Christian Loddo – abbiamo cercato ogni soluzione. Il personale Asl ha cercato in tutti i modi di venirci incontro ma l’autista del mezzo ha evidenziato criticità per lui insormontabili. Non sta a me dire se queste criticità siano insormontabili, sta di fatto che mezzi di quelle dimensioni transitano ogni giorno a Talana. Come spesso succede, piove sul bagnato». Per sottoporsi agli screening, i talanesi dovranno raggiungere Lotzorai.