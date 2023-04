Il bus amico resta fermo in garage 

In sei anni ha accompagnato gratuitamente oltre 5mila persone in ospedali, cliniche ma anche allo spiaggia day e al corso di vela. Ma da marzo il "Bus amico”, messo a disposizione soprattutto per venire incontro ai cittadini più fragili, non viaggia più. L’interruzione dei viaggi del mezzo, che appartiene a una società privata e veniva finanziato da sponsor locali e con contributo annuo del Comune, ha lasciato di fatto anziani e diversamente abili senza un servizio di vitale importanza.

La polemica

Dai banchi della minoranza, Ilaria Collu, capogruppo di “Siamo Pula”, attacca l’amministrazione guidata dal sindaco Walter Cabasino per aver mandato in rimessa il Bus amico: «Mi sembra evidente che le esigenze delle fasce più deboli della nostra comunità non rientri tra le loro priorità. Istituito nel 2017, in questi anni il Bus amico, che veniva gestito dai volontari della Caritas, ha prestato il proprio servizio a migliaia di persone fragili e svantaggiate che necessitavano visite mediche o cure presso strutture ospedaliere. Questo servizio, inoltre, ha permesso ai giovani diversamente abili di partecipare a diverse attività di aggregazione. Per non parlare dei nostri anziani della Comunità Fra Nazareno, che in questi sei anni hanno avuto la possibilità di socializzare con il resto del paese. Questo servizio, durante il periodo della pandemia, ha permesso di consegnare nelle case dei pulesi generi alimentari e farmaci: grazie al pressapochismo di sindaco e assessora ai Servizi sociali, il bus non circolerà più».

I volontari

Luciano Caocci in questi sei anni è stato il coordinatore di questo importante servizio, e racconta quanto ogni costasse alle casse comunali: «Il Bus amico viaggiava grazie alle quote che gli sponsor versavano alla società proprietaria del mezzo per avere la pubblicità sul veicolo, il Comune contribuiva con una quota annua di 1500 euro che serviva per coprire le spese del carburante. In sei anni sono state accompagnate nei luoghi più disparati oltre 5mila persone: grazie al servizio della Caritas parrocchiale soprattutto le persone più fragili hanno avuto la possibilità di sentirsi parte integrante della nostra comunità».