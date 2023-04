Il Burcei dei record conferma mister Sanna e cerca i primi rinforzi 

A 90’ dal termine del torneo i ragazzi di Burcei hanno affrontato la difficile trasferta di Mandas, sul campo dello Sporting, vincendo 4-1 e conquistando tre punti che sono valsi la promozione matematica con una giornata di anticipo e l’inizio di una festa andata avanti sino all’ultima fatica stagionale: la gara disputata tra le mura amiche contro il Mulinu Becciu. Un match finito con una sconfitta archiviata subito come piccolo inciampo senza conseguenze, solo una piccola macchia in un torneo dominato.

Tredici vittorie, un pareggio, 40 punti, primo posto in classifica. Sono i numeri che dimostrano il dominio nel girone B di Terza categoria del Burcei, capace di conquistare la promozione diretta al termine di una cavalcata iniziata con tre vittorie nelle prime tre gare e soltanto rallentata da un primo momento di difficoltà attraversato poco dopo dalla squadra del patron Franco Sanna con la sconfitta in casa del Belvedere Villasalto, il pareggio interno contro il Sinnai e la successiva caduta sul campo del San Basilio, che hanno portato il Burcei a meno 4 dalla vetta.

La risalita

I duri allenamenti al comando dell’allenatore Danilo Scuda e la coesione del gruppo hanno risollevato subito i giocatori che, grazie a un filotto di sette vittorie consecutive, sono risaliti al primo posto solitario mettendosi alle spalle proprio le squadre che l’avevano messa in crisi.

La festa in casa

A 90’ dal termine del torneo i ragazzi di Burcei hanno affrontato la difficile trasferta di Mandas, sul campo dello Sporting, vincendo 4-1 e conquistando tre punti che sono valsi la promozione matematica con una giornata di anticipo e l’inizio di una festa andata avanti sino all’ultima fatica stagionale: la gara disputata tra le mura amiche contro il Mulinu Becciu. Un match finito con una sconfitta archiviata subito come piccolo inciampo senza conseguenze, solo una piccola macchia in un torneo dominato.

Il massimo dirigente

La gioia finale ha coinvolto tutto il paese e, ovviamente, anche la squadra ospite. Grande la soddisfazione del presidente Franco Sanna: «Siamo riusciti a ottenere una promozione importante, abbiamo vinto un girone molto combattuto dalla prima all’ultima giornata. Nel periodo più difficile non abbiamo mollato, anzi è stato in quel momento che abbiamo trovato lo slancio decisivo verso il passaggio in Seconda categoria. Un obiettivo programmato a lungo, prima della preparazione precampionato, e sul quale abbiamo lavorato senza sosta: dai dirigenti fino allo staff e ovviamente ai giocatori, che in campo hanno sempre dato il 100 per cento».

La prossima stagione

Il Burcei sta già programmando la prossima stagione, che la vedrà ai blocchi di partenza di un torneo più competitivo: «Partiremo sicuramente dalla conferma della guida tecnica affidata a mister Danilo Scuda e al suo vice Luigi Caria, dopo il duro lavoro di questa stagione se lo sono ampiamente meritati», annuncia il massimo dirigente, «inoltre abbiamo intenzione di tenere tutto il gruppo per puntare a restare nella nuova categoria appena raggiunta. Sarà questo il nostro principale obiettivo l’anno prossimo», spiega Sanna: «Per quanto riguarda eventuali rinforzi stiamo alla finestra e ci guardiamo intorno per vedere come muoverci. Nel frattempo continueremo a goderci una festa meritata».

