Il “Buon Natale” dei Master nel segno della Rari Nantes 

Consueta massiccia partecipazione (ben 270 tra uomini e donne) ieri a Terramaini per il “Buon Natale 2025”, manifestazione del circuito nazionale Master Fin, organizzata dal Gruppo In Forma nella vasca da 25 metri. Nel programma 50 e 200 stile libero, 100 farfalla, 100 dorso, 50 rana, 200 misti e staffetta 4x50 misti maschili e femminili.
Nella classifica a squadre, podio tutto cagliaritano con la Rari Nantes prima di stretta misura su AcquaSport e Nuoto Club.
Nel pomeriggio, circa 150 giovanissimi provenienti dai vivai delle principali società sarde hanno completato la giornata con le prove riservate al settore propaganda.
Classifica società : 1. Rari Nantes Cagliari 12685 punti, 2. AcquaSport Cagliari 12459, 3. Nuoto Club Cagliari 12240, 4. Swim Sassari 12234, 5. Esperia Cagliari 11985, 6. Atlantide Cagliari 10971, 7. Luna S.C. 10738, 8. All Together 10328, 9. Ferrini Cagliari 7734,10. Promosport Cagliari 5323.
