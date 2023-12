Il buon cuore in aiuto ai poveri 

Hanno presidiato tutti i punti vendita di Macomer e dell'area industriale di Tossilo. Col sorriso hanno chiesto un aiuto, per venire incontro ai poveri. Insieme per garantire un Natale sereno a tutte quelle famiglie (migliaia), che vivono il dramma della povertà. Sono i volontari della Caritas, un esercito di mamme, giovani, uomini, lavoratori e pensionati, anche qualche consigliere comunale. Si sono messi a disposizione delle parrocchie per dare una risposta concreta a chi vive nell’indigenza, senza un lavoro e un minimo reddito. Hanno raccolto quintali di viveri di ogni genere, grazie alla generosità di centinaia di persone, che hanno contribuito notevolmente alla spesa alimentare, organizzata dal parroco, padre Andrea Rossi, assieme a don Marco Saurra e don Leonardo Arca.

I volontari

«Abbiamo operato senza sosta per l’intera giornata - dice Gigi Pili, coordinatore dei volontari - abbiamo raccolto tanto e ora continueremo a lavorare per portare la spesa nelle case dove c'è sofferenza e distribuire nelle famiglie quanto è stato donato. Ci sentiamo gratificati, è stata un’esperienza bellissima». Soddisfatto padre Andrea Rossi: «Ringrazio prima di tutti coloro che hanno raccolto l’appello a donare quanto potevano. La generosità è stata grande e questo ci emoziona e ci fa sentire veramente vicini a Dio». Franca, Luisella, Pinuccia, Annalisa, Angela, Mara, Carlo, Angelo, Gigi, Andrea, Marcella, Patrizia, Debora e tante altre e altri ancora. Un esercito di oltre 50 persone ha lavorato intensamente per circa 15 ore. Tra i volontari anche il consigliere comunale di minoranza Luca Pirisi: «Un’esperienza unica. Non ho fatto tanto, ma mi sono sentito coinvolto in questa grande opera, portata avanti dalla parrocchia e dove i protagonisti sono stati coloro che, con generosità, hanno risposto all’appello lanciato dai volontari. Certo, questo non risolve il problema della povertà, ma è importante, perché sensibilizza la gente e si manda un segnale importante alla politica, che forse dovrà fare uno sforzo in più per cercare di arginare il fenomeno». Sono stati organizzati una decina di punti di raccolta, nei vari supermercati, market e anche piccoli negozi. Quanto è stato raccolto è stato sistemato in una delle parrocchie cittadine e nei prossimi giorni sarà distribuito nelle famiglie dove c'è povertà e sofferenza.

RIPRODUZIONE RISERVATA