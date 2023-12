Il bunker del cus cagliari regge ad arbus 

Arbus 0

Cus Cagliari 0

Arbus (4-4-2) : Pilloni, Accossu (45’st S. Concas), Spina, L. Atzori (34’st Melis), Stechina, Pancotto, Floris, Acosta (32’st Cecchetto), Tronu (1’st Canargiu), Yao Lari, S. Atzori. In panchina Marongiu, Milia, Pusceddu, Podda, Argiolas. Allenatore Agus.

Cus Cagliari (4-4-2) : Pillitu, N. Asunis, Piroddi, Caddeo, Prefumo, Fiori, Flores, Baldussi, Congiu (26’st Diomedi), Dessena (24’st Salaris), D. Asunis. In panchina Fa, Raccomandato, Corona, Soru, Fontana, Vitellaro, Ligas. Allenatore Meloni.

Arbitro : Gai di Carbonia

Note : espulsi N. Asunis e Piroddi; ammoniti Caddeo, S. Atzori, S. Concas; angoli 5-4 per l’Arbus.

Arbus. Pochi gli spazi, il Cus Cagliari non molla e pur ridotto in dieci e nel finale addirittura in nove riesce grazie a un impenetrabile bunker difensivo a portarsi via da Arbus un prezioso pareggio. I ragazzi di Agus migliorano ma il Santa Sofia rimane tabù.

Le due squadre si dividono i 90’ con una frazione di gioco per parte: il Cus prevale per quantità nei primi 45 minuti senza mai impegnare troppo severamente il debuttante Pilloni, per buona la prima. L’Arbus per pericolosità si fa preferire nella ripresa con tre monumentali palle gol (18’ e 22’ Floris, 23’S. Atzori) sventate con bravura da Pillitu che così blinda il pari per gli ospiti.

Gianni Vacca

RIPRODUZIONE RISERVATA