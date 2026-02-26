VaiOnline
Seconda categoria.
27 febbraio 2026 alle 00:39

Il Bultei e l’omaggio all’ex presidente 

Il Bultei dedica il successo a chi non c’è più. La vittoria contro il San Nicola Ozieri, arrivata al termine di una gara intensa e combattuta lo scorso weekend, assume un significato che va oltre i tre punti. La squadra, impegnata nel girone E della Seconda categoria, ha omaggiato così il presidente Paolo Arras, recentemente scomparso, profondamente legato alla storia e all’anima del club.

Non è stata una partita come le altre. Fin dal riscaldamento si percepiva un’atmosfera diversa, fatta di silenzi carichi di emozione e del ricordo per un uomo che ha rappresentato più di un dirigente. Arras era un punto di riferimento umano prima ancora che sportivo: i vertici del club lo ricordano sempre disponibile, pronto ad ascoltare, a sostenere i ragazzi nei momenti difficili e a condividere ogni piccola conquista della squadra. Il fischio finale ha liberato un’esultanza composta, quasi trattenuta. I giocatori si sono stretti insieme: un modo per dire grazie a chi aveva creduto nel progetto e nelle persone prima ancora che nei risultati.

Sul campo la squadra continua il cammino, ma nel cuore conserva l’eredità di un presidente ricordato per la sua umanità e per quella disponibilità sincera che continua a unire tutta la comunità sportiva.

RIPRODUZIONE RISERVATA

