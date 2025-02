«Il bullismo fa male anche ai bulli» 

«Ragazzi, non siete sempre obbligati ad arrivare al traguardo: il bello è anche provarci. Godetevi il percorso e date un senso ai vostri sacrifici». Pochissimi appassionati finiranno in serie A come Matteo Prati, centrocampista del Cagliari e della Nazionale Under 21, è vero. Però tutti possono provare, nel calcio e in altri settori, «a patto che alla base ci siano impegno e lavoro». A fianco a Prati c’è Elia Caprile, portiere della squadra rossoblù, in una serata dedicata al bullismo: «Da ragazzo», cioè l’altro ieri visto che ha 23 anni, «ho imparato ad apprezzare chi è diverso. Aiutate i compagni che a scuola fanno fatica, godetevi le lezioni e lo studio anche perché è lì che troverete gli amici che dureranno per tutta la vita», esorta Caprile. Proprio ascoltando le voci di questi due poco più che ragazzi, viene la tentazione di parafrasare Francesco De Gregori: è anche da questi particolari, che si giudica un giocatore.

Le sensibilità

A Prati e Caprile - nati in questo millennio - i tifosi augurano il meglio per la carriera calcistica: promettono bene, fanno il loro percorso. E come giovani uomini mantengono bene promesse più antiche, fatte famiglie: aiutare. I due calciatori del Cagliari ieri sera si sono messi a disposizione dei ragazzi nel teatro di Sant’Eulalia, alla Marina. Certo, del campionato era inevitabile parlare perché i ragazzini sono anche tifosi, ma dalle domande di monsignor Marco Lai - parroco e direttore della Caritas diocesana - e di Massimiliano Medda, leader dei Lapola, è emersa la profondità di due ragazzi che sanno cosa vogliono, lavorano per ottenerlo e si prestano alla battaglia contro il bullismo: quello “diretto” e l’altro, via internet: il cyberbullismo. E sì, lo sanno - Prati e Caprile - che tanti ragazzini sono tormentati: chi lo subisce, certo, ma anche gli stessi bulli: «Infatti devono essere aiutati tutti, anche chi prende di mira i coetanei».

Le basi solide

«Io giocavo a calcio», ricorda Prati, «perché in famiglia piaceva a tutti, fino a quando la mia vita non aveva preso questa direzione non pensavo di fare il calciatore, ma mi sono sempre impegnato». Non che Caprile sia stato da meno: «Certo, dedicarsi a una passione costa rinunce, ma significa darsi uno scopo e tutti i ragazzi dovrebbero farlo per coltivare la propria passione. La serie A non è l’obiettivo: lo è essere migliori grazie all’impegno in qualcosa. Quando avevo dieci anni non pensavo ai guadagni nel calcio, no: era passione».

L’impegno per i ragazzini

C’erano i ragazzini dell’oratorio di Sant’Eulalia, compresi quelli ucraini che sono qui da noi per sfuggire alla guerra, ad ascoltare incantati i due campioni, che sono i primi a mettersi in discussione: «Oggi abbiamo seguito un corso di un nostro sponsor», confida il portiere rossoblù, «su ciò che postiamo sui social network e che si può ricollegare al bullismo: staremo ancora più attenti». Insomma, imparare prima di parlare. Poi diffondono tra i giovanissimi la convinzione che il bullismo tormenta chi lo subisce e isola chi lo fa: Caprile e Prati sanno che convincerne anche solo uno è un successo enorme, esi spendono senza difficoltà.

«Il sacrificio ripaga»

Caprile, proprio come Prati, è giovanissimo e lontano dalla sua famiglia: «Mio nonno ha 86 anni ed è orgoglioso di me in serie A quanto lo è dei risultati raggiunti negli studi da tutti i nipoti». Così non si perde contatto con il suolo. E Prati ricorda quando aveva sette anni: «Mi allenavo in un campo a un’ora da casa, poi rientravo, studiavo, cenavo e subito a letto. Devo tutto ai miei genitori, se ora gioco nel Cagliari». E Caprile gli completa il pensiero: «Una squadra che non rappresenta una città, ma un’isola intera. Noi sentiamo questa responsabilità e le responsabilità aiutano a crescere: è accaduto a noi, dev’essere così anche per i ragazzini». Così, la voglia di fare il bullo, nemmeno ti viene.

