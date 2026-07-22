Il buio spegne gli aperitivi 

Anche le rose rosse custodite nella cella frigo hanno rischiato di finire nella spazzatura. Giorgio Monni, fiorista, proprietario del negozio Le Peonie, ha invocato ogni santo per evitare che quei fiori, pronti a essere composti per adornare eventi del fine settimana, appassissero. Il blackout elettrico di martedì ha tenuto al buio decine di attività commerciali e abitazioni in via Monsignor Virgilio, la strada dello shopping di Tortolì dove alcuni esercenti hanno dovuto chiudere bottega per causa di forza maggiore. È stato il caso del bar Bella Vista, uno dei locali più frequentati della cittadina.

Al buio

Sono saltati gli aperitivi, nei frigo non c’era più nulla di fresco. Anche il negozio Magicabula è rimasto al buio. E pure chi è rientrato a casa, dopo una giornata trascorsa a lavorare sotto il sole o in ufficio, ha trovato la sgradita sorpresa: elettrodomestici non alimentati e nessuna bibita fresca a disposizione. «Veniamo da quattro giorni di disservizi continui, così non è possibile lavorare», ha detto Giorgio Monni. Anche la giornata di Roberto Perino, titolare del Bella Vista, è trascorsa tra rabbia e malumori per il servizio garantito a singhiozzo. Ad Arbatax si è lamentato anche Natale Canu, titolare della farmacia e del bar Bouganvillea di via Foscolo: «Siamo rimasti senza corrente per oltre sette ore, un incubo. Abbiamo subito danni importanti. Confidiamo che Enel potenzi la rete». I disagi coinvolgono anche Tertenia: «La nostra rete - ha fatto notare il sindaco, Giulio Murgia - è vecchissima. L’aumento della popolazione fluttuante incide e, giusto a titolo esemplificativo, un tempo non c’erano così tanti condizionatori in funzione simultaneamente. Riconosco gli interventi puntuali delle squadre di Enel, ma andrebbe ammodernata e potenziata l’intera rete. Siamo in contatto con la società».

La società

Da E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, in merito ai disservizi avvenuti a Tortolì precisa: «I pochi ticket relativi ad alcuni guasti sulla bassa tensione sono stati tutti gestiti e risolti. Le cause sono da ricercarsi nell’eccezionale situazione climatica con temperature mai raggiunte. Nell’arco di un paio di settimane eseguiremo alcuni lavori al fine di migliorare ulteriormente la resilienza e la qualità del servizio elettrico».

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