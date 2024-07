Il bug informatico fa perdere 5,4 miliardi di dollari 

Roma. Perdite per le aziende di 5,4 miliardi di dollari e 8,5 milioni di computer con Windows su cui è comparsa la “schermata blu della morte”. Ad una settimana dal tilt informatico che venerdì 19 luglio ha bloccato aeroporti, banche, ospedali e aziende di tutto il mondo si iniziano a fare i conti. Mentre CrowdStrike, l’azienda che ha innescato il crash per un aggiornamento difettoso, ha individuato la causa in un errore nel processo di controllo. E per scusarsi ha iniziato a distribuire carte regalo, ma anche in questo caso non è andata benissimo.

A fare un calcolo dei danni è Parametrix: ha stimato che l’impatto finanziario del tilt informatico sulle aziende americane Fortune 500 sarebbe di circa 5,4 miliardi di dollari. Calcolando che le polizze assicurative informatiche coprono fra il 10 e il 20% dei danni, secondo la società la perdita ammonta in media a 44 milioni di dollari: si va da una forbice di 6 milioni per le aziende manifatturiere ai 143 milioni di dollari per le compagnie aeree. Il settore sanitario è il più colpito con perdite per 1,9 miliardi, poi le banche (1,1 miliardi) e le compagnie aeree (860 milioni). L’entità delle stime, avverte Parametrix, potrebbe anche salire a 1,08 miliardi di dollari considerato che Microsoft non è compresa nel calcolo. «Si tratta probabilmente del più grande evento mai visto nel settore dell’assicurazione informatica», ha detto a Reuters online Jonathan Hatzor, Ceo di Parametrix, che è arrivato a ipotizzare perdite finanziarie finali di 15 miliardi di dollari. Nel frattempo, hanno iniziato a circolare alcuni malware congeniati per cavalcare l'onda del momento e rubare dati personali.

