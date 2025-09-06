VaiOnline
Sestu.
07 settembre 2025 alle 00:35

Il bue si stanca, ci sono i fedeli 

Sono stati i fedeli a trainare il cocchio di San Gemiliano nell’ultimo tratto del percorso della processione, a Sestu, venerdì sera. «Uno dei buoi era davvero stanco, non rimaneva altro che sganciare il giogo, e trainare a piedi il santo fino alla sua chiesa», racconta Giovanni Baldussi.

Con lui c’erano circa 25 persone, tra devoti, componenti del comitato San Gemiliano e delle altre associazioni: «Eravamo nel tratto più ripido della salita, ma ci siamo fatti forza e coraggio». «La festa inizia proprio con "Sa Sullidadi” eseguita dalla Banda Verdi, col suo messaggio sull'essere collaboratori di comunità, di progredire insieme: lo abbiamo messo in pratica», commenta il presidente del Comitato Paolo Pinna. E i buoi? «Stanno bene e faranno ancora tanta strada». I festeggiamenti proseguono: oggi alla pineta c’è una mostra d’arte, mentre domani dalle 19.30 il cocchio del santo ritornerà alla chiesa di San Giorgio, e martedì dalle 17.30 ci sarà un’altra processione. (g. l. p.)

