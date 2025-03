Il Budoni vuole riprendere a correre contro la Ferrini 

Dopo il pari strappato in extremis a Iglesias, la capolista Budoni vuole riprendere a marciare con i tre punti. Tempio e Monastir non intendono però mollare la presa. E anche in coda è grande bagarre. È in programma oggi (alle 15 con eccezione dell’incontro di Villasimius che si gioca mezzora più tardi) la nona giornata di ritorno del torneo di Eccellenza.

Il Budoni di Raffaele Cerbone insegue la dodicesima vittoria, su altrettante gare, davanti al pubblico amico. Ad affrontare i biancocelesti la Ferrini Cagliari che occupa la quartultima posizione, piena zona playout. I cagliaritani sono reduci dalla pesante sconfitta col Villasimius.

Al “Nino Manconi” di Tempio è in programma il derby tra gli uomini di Mauro Giorico ed il Calangianus. I galletti attraversano un buon momento (sei risultati utili di fila, di cui cinque vittorie ed un pareggio). Per gli ospiti sarà difficile riacciuffare il treno dei playoff.

Il Monastir, che mercoledì prossimo dovrà recuperare l’incontro col Barisardo, fa visita alla cenerentola Ghilarza che attraversa un periodo di evidente difficoltà (un punto incassato nelle ultime nove partite).

L’Ossese, che non vince addirittura dalla prima giornata del girone di ritorno, gioca sul campo di un affamato Barisardo. Spenta la fiammella di speranza per il primo posto, ora la squadra di Giacomo Demartis deve cercare di stare aggrappata ai playoff. Gli ogliastrini sono terzultimi a tre lunghezze dalla zona salvezza ma con una gara in meno.

A Gavoi, il lanciatissimo Taloro cerca l’aggancio all’Iglesias. Infatti, i minerari, quinti in classifica, hanno tre punti in più sui rossoblù. All’”Is Casas” di Villasimius (con fischio d’inizio alle 15.30) arriva l’Alghero. I sarrabesi cercano punti per mettersi definitivamente al sicuro. Gli ospiti si ritrovano coinvolti nella lotta salvezza e quindi anche loro sono bisognosi di punti. Al “Frogheri” di Nuoro, la Nuorese deve vedersela con il San Teodoro Porto Rotondo. Le due compagini, divise da un punto, navigano nel cuore della classifica ma devono sicuramente guardarsi alle spalle. Chiude lo scontro salvezza tra Carbonia-Li Punti.

RIPRODUZIONE RISERVATA