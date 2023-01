Il Budoni vince e ritorna in vetta 

BUDONI 2

LI PUNTI 0

Budoni (3-4-1-2) : Faustico, Caparros, Raimo, Ortenzi (12’ st Scioni), Farris (39’ st Satta), Lamacchia, Assoumani (43’ st Rossi) Greco, Meloni (37’ st Ndiaye), Spano (19’ st Lancioni), Santoro. In panchina Riccio, Steri, Zullo, Diop. Allenatore Cerbone

Li Punti (4-2-3-1) : Secchi, Olmetto, Ruiu, Val Pablo (39’ st M. Manca), Serna, Cardone, Coulibaly (33’ st D’Amico), Troisi (29’ st Salis), Alvarez, Fini (25’ st R. Manca), Pinna (12’ st Castigliego). In panchina Mannoni, Salis, Muggiolu, Garau, Lemiechevsky. Allenatore Salis

Arbitro : Virgili di Olbia

Reti : nel 1° tempo 9’ Meloni; nel 2° tempo 35’ Greco

Note : angoli 3-2; ammoniti tecnico Salis, Val Pablo, Orten- zi, Troisi, Raimo, Castigliego, D’Amico; espulso Olmetto, Casapulla; recupero 1’pt-4’st

BUDONI. Ennesima vittoria del Budoni: con un gol per tempo conquista l’intera posta in palio contro un mai domo Li Punti. Il nuovo anno per i ragazzi di Cerbone inizia nel migliore dei modi: decima vittoria casalinga su dieci incontri disputati tra le mura amiche e primo posto riconquistato, in virtù della sconfitta del Latte Dolce con il Bosa.

Equilibrio

Nonostante oltre 50 minuti in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Olmetto nel finale del primo tempo, l’enorme differenza tra le due compagini (una prima, l’altra ultima in classifica) non si è vista: la squadra di Salis è riuscita a contenere le avanzate del tridente gallurese e creare vari pericoli alla porta difesa dal giovane Faustico, tra tutte la ghiotta occasione sciupata da Alvarez alla mezz’ora del primo tempo, a tu per tu con l’estremo difensore locale calcia alto sopra la traversa.

La partita

I galluresi festeggiano al termine di novanta minuti ruvidi il ritrovato primato in classifica. Le marcature si sbloccano al 9’: Lamacchia conquista palla e verticalizza per Santoro, quest’ultimo serve sulla profondità Meloni, salta Secchi e deposita la palla in rete. Un minuto dopo il Budoni va vicino al raddoppio, ma Cardone anticipa Meloni sulla linea di porta, pronto a deviare in rete un cross di Santoro. Al 25’ il Li Punti sciupa una clamorosa palla gol: Ruiu di testa cerca Alvarez, Lamacchia sbaglia l’anticipo e lascia a Alvarez campo aperto, quest’ultimo entra in area e davanti a Faustico calcia sopra la traversa.

Nella ripresa al 23’ Alvarez serve il subentrato Castigliego ma la conclusione di quest’ultimo si spegne sul fondo. Al 35’ il Budoni insacca il gol del definitivo 2-0 con una conclusione a botta sicura di Greco sulla quale nulla può Secchi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata