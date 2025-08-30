Il Budoni stupisce: fuori il Latte Dolce 

Latte Dolce (dcr) 5

Budoni 6

Latte Dolce (3-4-2-1) : Petricciuolo; Coghetto, Cabeccia, Pinna, Piredda, Tesio (25’ st Pulina), Luiu (40’ st Casalongue), Bouabre, Loru (40’ st Ruggiu), Fini (25’ st Mayr), Muscas (12’ st Tannor). In panchina Salvato, Aiello, Asproni, Minnelli. Allenatore Fini.

Budoni (4-3-3) : Tirelli, Taiappa, Madero, Martinoli, Furjan (34’ st Yanovskyy), Farris, Arangino (34’ st Tokic), O. Gomez, Ljubanovic (22’ st V. Gomez), Ladu, Santoro. In panchina Budano, Marras, Nunez, Mihali, Sirotic, Belloni. Allenatore Cerbone.

Arbitro : Bogo di Oristano.

Reti : st 9’ Santoro (r), 30’ Cabeccia (r).

Rigori : Santoro gol, Cabeccia gol, Ladu gol, Mayr gol, Farris parato, Tannor gol, O. Gomez gol, Pulina gol, V. Gomez gol, Casalongue parato, Tokic gol, Piredda sbaglia.

Note : ammoniti Cabeccia, Farris.

SASSARI. Per un rigore in più, il Latte Dolce cade al Vanni Sanna e il Budoni accede al secondo turno di Coppa Italia. Finisce 6-5 per i galluresi. Il prequel del western dagli 11 metri inizia nei 90’ (Cabeccia risponde a Santoro, entrambi i gol anche in questo caso arrivano dal dischetto) e termina con i duelli dei tiratori scelti nella lotteria finale, conclusasi con la traversa scheggiata da Piredda. Titoli di coda amari per la giovanissima formazione allenata da Fini, che può vedere il bicchiere mezzo pieno per aver tenuto testa a una squadra di prim’ordine.

La gara

È subito un botta e risposta dalle fasi iniziali: il mancino Loru, al 5’, non trova il tempo del tap-in su una conclusione di Muscas; Ousmane Gomez (9’ e 22’) bussa di potenza trovando il vigile Petrucciolo. Al 27’ Muscas angola troppo di testa, invece Santoro (32’) centra un avversario su un tiro diritto in rete. Il Latte Dolce stringe i ranghi e non concede spazi per le imbucate ai palleggiatori biancocelesti, affidandosi ai traversoni. Un’inzuccata di Cabeccia, a fine frazione, va alta.

La ripresa è più concitata. Muscas è pericoloso (3’) con un diagonale radente, Santoro con una punizione dal limite (6’). Dopo 2’ l’arbitro vede una trattenuta su Santoro e concede il penalty che lo stesso attaccante realizza. I padroni di casa cambiano piano gara e uomini portandosi in avanti con maggiore impeto. Alla mezz’ora il direttore di gara indica un altro rigore, con motivazione analoga al precedente: Tannor crolla e Cabeccia insacca.

A ridosso del 90’ arrivano gli ultimi vani guizzi di Santoro e Tannor. Si va ai rigori: sbagliano Farris, Casalongue e Piredda. Passa il Budoni.

