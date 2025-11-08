VaiOnline
Serie D.
09 novembre 2025 alle 00:27

Il Budoni spicca il volo 

Monterotondo al tappeto, i galluresi sono in quota playoff 

R. Monterotondo 0

Budoni 1

Real Monterotondo (3-4-3) : Merlini, Massaccesi (42’ st Muti), Ferrari (13’ st Armini), Darini, Contucci, Mattei (33’ st Barba), Simonelli (17’ st D’Agostino), Gennari, Camilli (12’ st Bellucci), Carbone, Gningue. In panchina Silvestrini, Berneschi, Muti, Viola. Allenatore Ferazzoli.

Budoni (3-4-3) : Tirelli, Taiappa (28’ st Sirotic), Nunez, Schirru, Farris, Madero, Tokic, O. Gomez, V. Gomez (41’ st Martinoli), Ladu (28’ st Da Silva), Santoro. In panchina Budano, Mihali, Yanovskyy, Baltolu, Zaru, Arangino. Allenatore Cerbone.

Arbitro : Lupo di Venosa.

Rete : st 20’ Madero.

Note : ammoniti Carbone, Bellucci, Taiappa, Santoro.

Monterotondo. Il Budoni continua la sua marcia in trasferta e vince per 1-0 a Monterotondo nell’anticipo della undicesima giornata di Serie D. Un successo importante centrato grazie a un gol nel secondo tempo del difensore Madero, ancora lui, e che lancia la squadra del tecnico Cerbone ad altezza playoff in attesa delle partite di oggi. Gli ospiti hanno dimostrato grande maturità difensiva e capacità di adattamento nonostante le importanti assenze di Pinna, Belloni e Ljubanovic.

La gara

Il primo tempo è caratterizzato da ritmi elevati, col Real Monterotondo subito in pressione. Al 19’ la prima occasione importante dei romani con Camilli che calcia da buona posizione ma Tirelli blocca senza problemi. Il Budoni gestisce bene la partita, si chiude e crea alcune occasioni pericolose, come il tiro di Santoro che sfiora il palo di pochi centimetri, e il tiro da fuori area di Schirru, murato dalla schiena di Darini.

Nella ripresa il Real Monterotondo cerca di prendere il controllo della partita ma la difesa dei galluresi è attenta e copre bene tutti gli spazi. Anche questa volta è Madero a sbloccare il risultato in favore del Budoni insaccando di testa al 20’ su una punizione battuta dalla trequarti. I padroni di casa cercano il pareggio riversandosi in avanti ma il Budoni ha una difesa ben organizzata, resiste e porta a casa tre punti preziosi. Con questa vittoria i galluresi continuano la scalata verso la parte alta della classifica e confermano la loro imbattibilità in trasferta: ben sei partite fuori casa e nessuna sconfitta.

Il Budoni dimostra ancora una volta di essere un gruppo solido e allo stesso tempo flessibile. Ora Cerbone e i suoi giocatori si prepareranno in vista della prossima gara: in Gallura è atteso il Cassino.

