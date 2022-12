Il budoni soffre ma vince 

BUDONI 1

LANUSEI 0

Budoni (3-4-3) : Faustico, Caparros, Diop (8’ st Raimo), Tissone, Farris, Satta, Assoumani, Dominguez, G. Meloni (44’ st Ndiaye), Spano (18’ st Villa), Santoro (21’ st Greco). In panchina Riccio, Steri, Diaw, Zullo, Lancioni. Allenatore Cerbone.

Lanusei (4-3-3) : Mastrangelo, Loddo (43’ st S. Meloni), Carboni, Bellu, Prieto, Mainardi, Musso, Paulis, Novach (39’ st Giorgi), Piroddi, Arangino. In panchina Marci, Orrù, Fanni, Di Gennaro, Arras. Allenatore Masia.

Arbitro : Illiano di Napoli.

Rete : nel secondo tempo 31’ Meloni

Note : ammoniti Santoro, Caparros, il tecnico Masia; angoli 4 a 2. Recupero 0’pt-4’st.

BUDONI. È bastato un gol del solito Giuseppe Meloni, alla mezz’ora della ripresa, per permettere alla squadra allenata da Cerbone di conquistare i tre punti contro un ostico e combattivo Lanusei. Gli ogliastrini, infatti, pur con una differenza di 17 punti con i padroni di casa, escono sì sconfitti, ma fiduciosi per il futuro, in quanto hanno dato comunque una prova di forza, creando vari pericoli alla porta difesa dal giovane Faustico, autore di vari interventi, tra tutti al 9’ del primo tempo, negando un gol al capitano Carboni. I padroni di casa si confermano come miglior difesa del torneo, concludendo la terza gara di fila senza subire gol. Fattori che danno spiegazione del primo posto in classifica, in coabitazione con il Latte Dolce a quota 37, a 4 punti l dall’Ossese.

Il match

La gara vede partire forte gli ospiti, sono infatti di questi le prime manovre offensive. Dopo 3’ dal fischio d’inizio un colpo di testa di Mainardi non centra la porta per centimetri. Al 22’ il Lanusei approfitta di un errore della retroguardia locale con Mainardi che recupera palla e tenta di cogliere di sorpresa Faustico fuori dai pali, ma la conclusione viene deviata in angolo. Nella ripresa parte con una marcia in più il Budoni. Al 12’ Meloni di testa, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, sfiora la traversa. Lo stesso Meloni, alla mezz’ora, insacca il gol vittoria con una frustata sulla quale niente può l’incolpevole Mastrangelo.

