il budoni si salva a iglesias 

Iglesias 1

Bud oni 1

Iglesias (4-2-3-1) : Idrissi, Crivellaro, Pitzalis, A. Piras, Giorgetti, Restivo (35’ st Braylli), E. Piras, Marcon (45’ st Mancini), Cancilieri, Alvarenga, Fenu. In panchina Riccio, Capellino, Chessa. Allenatore Murru.

Budoni (4-3-3) : Forzati, Ferrari, Raimo, Bringas (42’ st La Rosa), Farris, Esposito, Belloni (37’ st Stefanoni), Tokic (18’ st Cappai), Tapparello, Teliz, Spano (27’ st Veneroso). In panchina Moscaritolo, Mameli, Paciurea, Tupponi, Florencio. Allenatore Cerbone.

Arbitro : Paris di Bergamo.

Reti : nella ripresa, 35’ Forzati (a), 52’ Tapparello.

Note : espulso Restivo (rosso diretto dalla panchina); ammoniti Bringas, Belloni, Crivellaro, Cappai. Recupero 2’ pt - 7’ st.

Iglesias. Tiene fino al 97’ il vantaggio, su topica di Forzati, di una Iglesias incerottata (fuori Illario, Mechetti, Capellino, Mastropietro, Braylli) e reinventata da Murru in ogni reparto. Poi, però, un’incornata imperiosa di Tapparello regala un giusto pareggio alla capolista gallurese, brava a orchestrare il gioco fin dall’avvio ma senza mai dare l’impressione di poter far propria la gara. L’Iglesias conserva il quinto posto nella graduatoria.

Le occasioni

Al 18’ ci prova Tokic da fuori, ma spara alto. Ghiottissima la chanche al 23’ per Fenu che, servito in area da Cancilieri, manda di un pelo a lato il rasoterra su un’uscita disperata di Forzati. Al 27’ Iglesias vicina al vantaggio: Cancilieri illumina per Alvarenga che dalla destra dell’area spara di poco fuori. Gli ospiti cercano la conclusione con Belloni (due volte) e Bringas, ma senza impensierire Idrissi. Portieri protagonisti in avvio ripresa, ma al 35’ la pressione in solitaria di Cancilieri induce Forzati all’autorete. La capolista aumenta la pressione ma non incide, ma poi un cross dalla sinistra premia l’incornata di Tapparello per l’1-1 finale.

