Il Budoni si ferma a Roma 

Trastevere 2

Budoni 0

Trastevere (4-3-3) : Lazzarini, Zitelli (16’ st Cavaliere), Ferraro, Petrucci, Massimo (22’ st De Franceschi), Giordani, Drisaldi, Crescenzo (16’ st Lorusso), Ronci (28’ st Rasicci), Proia (15’ st Compagnone), Morano. In panchina Zandri, Angelilli, Mattia, Ferrante. Allenatore Bernardini.

Budoni (4-3-3) : Budano, Da Silva (31’ st Santoro), Barbato (16’ st Mihali), Schirru, Furijan, Madero, Dessena (15’ st Ljubanovic), O. Gomez, Tokic, Yanovskyy, Sirotic (31’ st Taiappa). In panchina Catena, Nunez, Farris, Zaru. Allenatore Cerbone.

Arbitro : Gargano di Bologna.

Reti : st 27’ Lorusso, 44’ Compagnone.

Note : ammoniti Giordani, Furijan. Angoli 5-3. Recupero 1’pt-5’st.

Roma. Si ferma a Roma la corsa del Budoni in Coppa Italia di Serie D. Il Trastevere segna due reti nella ripresa grazie ai gol dei subentrati Lorusso e Compagnone e passa il turno, rimandando a casa i galluresi con una sconfitta che comunque non lascerà il segno.

La gara

Il tecnico Cerbone ha schierato tanti giovani e la squadra ha sfiorato il gol con Tokic e Ljubanovic, ma il portiere Lazzarini è stato graziato entrambe le volte dai pali. Il punteggio rimane sullo zero a zero per gran parte della gara, risultato che non rispecchia a pieno il gioco espresso dai ragazzi della squadra ospite. La prima frazione è molto tattica e bloccata, con entrambe le squadre che cercano di fare la partita mantenendo il possesso della palla. La prima occasione al 6’, quando Ricci prova a sorprendere il portiere Budano con un pallonetto che però termina sopra la traversa. Il Budoni non resta chiuso nella propria metà campo e quando si fa vedere si rende pericoloso con Tokic, che prende un palo.

La ripresa

Il secondo tempo si gioca su ritmi simili fino ai cambi decisivi dell’allenatore romano Bernardini, che inserisce Lorusso e Compagnone. Sono proprio loro, dopo le due occasioni ravvicinate capitate a Ljubanovic fatto entrare da Cerbone al posto di Dessena, a decidere le sorti del match firmando i due gol della gara (con Lorusso che batte il portiere di prima intenzione) e a regalare al Trastevere la qualificazione per il turno successivo della competizione.Per il Budoni nessun dramma, e domenica si torna in campo.

