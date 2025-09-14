Il Budoni si fa perdonare la prima sconfitta e passa sul difficile campo dell’Ischia 

Ischia 1

Budoni 2

Ischia (4-3-3): Mariani, Arcamone, Desiato (38’ pt Castagna), Montanino, (24’ st Gille) Mollo, Di Lauro (16’ st Faella), Kaziewicz, Aijo, Bertomeu (15’ st Romano), De Filippis, Trofa. In panchina Tanas, Habachi, Buono, Chiariello, Parigi. Allenatore: Martino.

Budoni (5-3-2) : Tirelli, Traiappa, Barbato (43’ st Nunez), Vanovskyy, Garcia, Madero, Mihali (39’ st Sirotic), Tokic, Gomez (25' st Da Silva), Santoro, Ljubanovich. In panchina Budano, Farris, Marras, Carzedda, Belloni Rezic. Allenatore Cerbone.

Arbitro: Elia di Ostia Lido.

Reti: pt 2’ Mihali, 12’ Tokic, 24’ Montanino.

Note: ammoniti Ljubanovich, Montanino, Da Silva, Faella. angoli 7-3; recupero 2’ - 4’.

Primo successo in campionato del Budoni, che passa a Ischia e cancella la cocente sconfitta interna col Monastir. I biancocelesti partono bene e dopo appena due minuti sbloccano il risultato grazie a Mihali, tap-in su tiro ravvicinato di Santoro. I campani accusano il colpo e subiscono la maggiore freschezza atletica della formazione di Cerbone. Eppure al 10’ Bertimeu ha un’ottima occasione per pareggiarei ma il suo tiro finisce a lato. Sul ribaltamento il Budoni invece non perdona: Santoro da sinistra mette un bel rasoterra a centroarea sul quale si avventa Ljubanovich che insacca.

Sul doppio svantaggio i padroni di casa si accendono e dopo una serie di occasioni mancate, al 24’ Montanino si inventa un “siluro” da fuori area che si insacca alla sinistra di Tirelli. I campani spingono e sfiorano più volte i pari.

Nella ripresa il Budoni controlla la gara conducendo in porto l’importante successo esterno.

RIPRODUZIONE RISERVATA