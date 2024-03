Il Budoni si arrende anche al Flaminia: è penultimo da solo 

Budoni 1

Flaminia 2

Budoni (4-4-2) : Marano; Mauriello, Farris, Casale (25’ st Lancioni), Colazzilli; Idoyaga, Basualdo (15’ st Spano), Barboza, Bammacaro (25’ st Desiato); Quintero, Imoh. In panchina Ammirati, Ortenzi, Demoleon, Iodice, Zoppi, D’Amico. Allenatore Petrone.

Flaminia (4-3-3) : Chicarella; Penchi, Massaccesi, Marchi, Pericolini; Benedetti, Igini (34’ st Montecolle), Tirelli; Lorusso (39’ st Bertoldi), De Cenco (22’ st Celentano), Sirbu. In panchina Vilardi, Bradaskiv, Paun, Padovano, Muti, Ancillai. Allenatore Onofri.

Arbitro : Iacopetti di Pistoia

Reti : nel primo tempo 19’ De Cenco; nel secondo tempo 10’ De Cenco, 48’ Desiato.

Note : ammoniti Quintero, Marchi, Igini, Spano, Celentano, Chicarella; angoli 7-4; recupero 0’pt-4’st.

BUDONI. Sfortunato, ingenuo e contestato. Lo è stato il Budoni nella sconfitta contro il Flaminia. Due disattenzioni grossolane, assolutamente evitabili, sono costate l’ennesimo ko di una stagione con tante ombre. La prima, quella commessa da Marano nel primo tempo, con un passaggio avventato e facilmente intuibile da De Cecco permette agli ospiti di passare a condurre senza aver prodotto nulla per meritare il sorpasso; la seconda nella ripresa, dopo un ottimo avvio da parte dei galluresi che sembrava presagire una possibile e vicina rimonta, ha affossato definitivamente le speranze per un risultato positivo, che avrebbero meritato viste le innumerevoli occasioni avute ma non capitalizzate. Le speranze, quantomeno per un posto nei playout, sono ancora accese e lo dimostra anche la reazione avuta nonostante il doppio svantaggio. L’ingresso di Spano, seppur tardivo, ha aumentato la pericolosità obbligando Penchi ad abbassare il proprio raggio d’azione. Ma sono stati soprattutto i grandi interventi di Chicarella a salvare i suoi dal gol che avrebbe riaperto l’incontro, arrivato ormai in pieno recupero con Desiato.

Nel dopogara parla il patron Sanna: «Capisco la contestazione dei tifosi. In questo momento occorre grande compattezza, faremo di tutto per conservare la categoria. Se ci sono delle responsabilità sono solo mie».

