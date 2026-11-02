Il Budoni si affida ai gol salvezza di Ragatzu 

Tre giornate consecutive a segno e due centri nelle ultime cinque uscite. Daniele Ragatzu è il fuoriclasse del Budoni: è salito a quota cinque reti nel Girone G di Serie D, agganciando il compagno Ameth Fall, e si è confermato il secondo miglior marcatore sardo alle spalle del solo Alessandro Aloia del Monastir (capocannoniere del torneo). L’attaccante ex Cagliari, arrivato in estate dopo la lunga esperienza all’Olbia, ha permesso alla squadra di Claudio Bonomi di ritrovare la vittoria che mancava da oltre un mese: 3-1 sulla Vigor Campagnano, ossia il nome con cui sta giocando la Viterbese.

Ragatzu, domenica avete battuto una delle big del girone. Che vittoria è stata?

«Eravamo alla ricerca di punti fondamentali per la nostra classifica. Abbiamo iniziato subendo un gol, ma siamo stati bravi a rimboccarci le maniche e a ribaltare la partita. Ragioniamo rigorosamente una giornata alla volta, prenderci l’intera posta in palio era l’unica cosa che contava».

Può essere stata la partita della svolta?

«Purtroppo in passato ci è capitato spesso di raccogliere meno di quanto meritassimo, magari segnando tanto ma perdendo per errori evitabili. Stavolta l’obiettivo primario era fare punti e ci siamo riusciti».

Qual è il bilancio della stagione del Budoni finora?

«La nostra stagione, finora, è stata purtroppo condizionata da piccole disattenzioni che ci sono costate care. Nonostante la nostra vena realizzativa, siamo stati penalizzati da errori di concentrazione che dobbiamo assolutamente correggere mettendoci a lavorare. Ciononostante, la nota più lieta e forte resta lo spogliatoio: abbiamo un gruppo splendido, unito e che rema compatto nella stessa direzione».

A livello personale, come si sta trovando?

«A Budoni c’è un bel gruppo, mi sono trovato bene fin da subito con compagni, allenatore, società e tutti quanti. Proprio perché ho calpestato determinate categorie e palcoscenici, per me è sempre un dovere assoluto dover dare qualcosa in più alla squadra, al gruppo e a tutti quanti».

E sul suo rendimento in campo?

«Personalmente sono soddisfatto del bilancio tra gol e assist, ma sento fortemente la responsabilità di essere un valore aggiunto costante per i miei compagni e per la società».

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