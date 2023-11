Il Budoni se non perde fa un favore alla Cos 

Va in scena oggi la dodicesima giornata del campionato di Serie D (girone G). In campo tre formazioni sarde. Inizia per primo il Budoni che alle 14, allo stadio “Pasquale Pinna”, riceve la capolista Cavese. La squadra di Raffaele Cerbone sogna l’impresa contro una compagine in serie utile da sei turni, che in trasferta non perde dal secondo turno. Dirige l’incontro Toro di Catania.

Spera in un regalo del Budoni la Costa Orientale Sarda, seconda a tre lunghezze dalla vetta. Nurchi e compagni ricevono (ore 14.30) all’Is Arranas di Tertenia l’ostica Boreale. Entrambe le squadre sono reduci da due pareggi senza reti. Arbitra Cerea di Bergamo.

Trasferta per l’Atletico Uri sul campo del Trastevere, con fischio d’inizio alle 14.30. I giallorossi hanno vinto le ultime due partite esterne e mirano al tris. Non attraversano un buon momento i laziali che negli ultimi tre impegni hanno raccolto un solo punto. Dirige Tierno di Sala Consilina.

