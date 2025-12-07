Il Budoni sbatte sull’Atletico Lodigiani 

Atletico Lodigiani 2

Budoni 1

Atletico Lodigiani (3-4-3): Serban, Paolelli (30’st Battisti), Coulibaly, Ruggeri (46’st Moreschini), Spinozzi, Calderoni (10’st Fiore), Voncina (10’st Esposito), Sini, Zona, Costantini, Botta (10’st Iuliano). A disposizione: Grujicic, Zitelli, Sani, Pulcini. Allenatore: Mariotti.

Budoni (4-3-3): Tirelli, Taiappa, Nunez, Schirru (29’st Mihali), Farris, Madero, Mascia (25’st Ljuubanovic), Gomez O. (29’st Da Silva), Gomez V., Ladu, Santoro. A disposizione: Budano, Martinoli, Marras, Yanovskyy, Baltolu, Dessena. Allenatore: Cerbone.

Arbitro: Augello di Agrigento

Reti: Coulibaly 9’pt, Costantini autogol 47’pt, Iuliano 60’ st

Note: Ammoniti Spinozzi, Gomez. Angoli:7-2

L’Atletico Lodigiani frena il Budoni, si interrompe l’imbattibilità in trasferta dei Galluresi. La squadra di Cerbone esce sconfitta per di 2-1, al termine di una gara combattuta e ricca di occasioni da entrambe le parti. Nonostante la battuta d’arresto, i galluresi riescono a limitare i danni in classifica e mantengono saldamente la quarta posizione, un piazzamento di prestigio in questa fase cruciale della stagione. La gara è stata caratterizzata da un Budoni a trazione anteriore che trova però una difesa casalinga ben serrata. Nonostante la mole di gioco prodotta da parte dei sardi, l’efficacia sotto porta è venuta meno nei momenti cruciali.

La cronaca

La partita si mette subito in salita per gli ospiti. Al 9’ minuto del primo tempo, l’Atletico Lodigiani sblocca il risultato con Coulibaly. Un episodio, come vedremo dalle dichiarazioni post-gara, contestato dal Budoni per un presunto fallo non fischiato nell’azione precedente. La reazione del Budoni è veemente: la squadra macina gioco e, proprio in chiusura, trova il meritato pareggio. È il 47° minuto quando l’attacco sardo porta a un’autorete di Costantini, che ristabilisce la parità e manda le squadre negli spogliatoi sull’1-1.

Nella ripresa, il Budoni continua a spingere, ma al 60’ arriva la doccia fredda. La rete del 2-1, siglata da Iuliano porta in vantaggio i padroni di casa.Nonostante il nuovo svantaggio, gli uomini di Cerbone non demordono. La pressione aumenta e le occasioni da gol si susseguono. È nel pieno recupero che si consuma il rammarico più grande: su una palla sfuggita al portiere Serban, Ljubanovic spreca clamorosamente spedendo la palla a lato. Un’occasione d’oro che avrebbe significato il pareggio e un punto fondamentale per il Budoni.

Le reazioni

A fine partita, il presidente del Budoni, Filippo Fois, ha espresso il suo rammarico per la sconfitta:Abbiamo sbagliato all’inizio. Ci siamo fermati per un fallo che abbiamo subito, ma che non è stato fischiato, e su quell’azione abbiamo preso il primo gol. Poi abbiamo trovato il pareggio, ma subito dopo loro hanno raddoppiato con una bellissima rete che ha fatto la differenza. Peccato, perché eravamo imbattuti in trasferta. Abbiamo sprecato varie occasioni da gol di fronte alla porta, ma non meritavamo la sconfitta».

Nonostante l’amarezza il Budoni conserva la quarta posizione in classifica con 27 punti, a soli 2 punti da Trastevere e Nocerina (entrambe a 29). Ora testa al prossimo impegno, col Budoni che ospiterà il Flaminia Civitacastellana.

RIPRODUZIONE RISERVATA