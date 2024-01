Il budoni sbaglia troppo davanti alla porta Senza cinismo la salvezza è più lontana 

Budoni. Non è bastato il buon gioco e il forcing finale per evitare quella la prima sconfitta del 2024. Il tecnico Petrone, sabato squalificato e sostituito dal vice Andrea Castricato, resta cosi ancora a secco di vittorie, con 4 sconfitte e due pareggi dopo un mese e mezzo dal suo arrivo alla guida della panchina gallurese.

Girone deludente

Un girone d’andata sicuramente al di sotto delle aspettative per il Budoni, attualmente al terzultimo posto della classifica, con la quota salvezza che continua ad allontanarsi. Quello di sabato contro il Latte Dolce era uno scontro diretto, con i sassaresi che hanno allungato sulla zona rossa. La reazione al gol subito dopo appena 5’ dal fischio d’avvio c’è stata, ma quel che continua a mancare alla formazione biancoazzurra è la concretezza. Troppi gli errori sotto porta, e non a caso l’attacco del Budoni è il penultimo per reti realizzate: 13, appena una nelle ultime sei giornate. Difficoltà evidenti per i galluresi che comunque contro il Latte Dolce, non sicuramente un avversario qualsiasi visti i precedenti incontri, avrebbe meritato quantomeno un pareggio. Ma i padroni di casa, bravi a sfruttare a dovere l’occasione avuta in avvio, sono stati più concreti conquistando cosi l’intera posta in palio nel primo derby del girone di ritorno.

L’allenatore

Eppure è stato proprio il Budoni ad avere le migliori chance, su tutte quella gettata al vento da Lancioni. Ma sul capovolgimento di fronte, appena 2’ dopo, ecco il gol di Kaio Piassi che è valsa la vittoria per i sassaresi. Poi tanto gioco creato nella ripresa dagli ospiti, il forcing finale ma anche lo spavento a 10’ dalla fine per il gol realizzato da Marras annullato dal direttore di gara. Tutto ciò non è bastato per evitare la nona sconfitta. Andrea Castricato, che sabato ha sostituito lo squalificato Mario Petrone, si dice fiducioso per il futuro in vista dell’obiettivo prefissato dalla società. «Abbiamo dimostrato anche stavolta di avere un gioco, ma davanti alla porta dobbiamo essere più affamati come lo è stato il Latte Dolce», dice Castricato, «che ha capitalizzato una delle poche opportunità difendendo il vantaggio sino alla fine».

