Il Budoni ricomincia da Cerbone e Farris «Obiettivo salvezza» 

Due mesi dopo la vittoria del campionato di Eccellenza, il gruppo direttivo del Budoni guidato dal presidente Filippo Fois e dal patron Giovanni Sanna è al lavoro per definire la programmazione della nuova stagione già alle porte.

Il programma

È durato un solo anno il purgatorio nel massimo campionato regionale, dopo la retrocessione rocambolesca di due stagioni fa dalla Serie D. Il prossimo sarà un torneo differente rispetto all’ultimo, sotto tanti aspetti. Il livello e l’organizzazione delle società cresce. Ma, oltre a ciò, occorre considerare anche le differenze regolamentari tra i due campionati. Nella 4ª serie nazionale vige la regola dei giovani fuori quota obbligatori, abrogata invece nello scorso torneo di regionale. «Siamo al lavoro per programmare nel migliore dei modi la prossima stagione», afferma il presidente Filippo Fois, «sarà un campionato completamente differente rispetto a quello appena trascorso. Il livello aumenta, troveremo squadre ambiziose e blasonate, non sarà facile. Soprattutto occorre innestare giovani under, che in questo campionato rappresentano circa il 25 per cento della rosa: sono loro a fare la differenza».

Il traguardo

L’obiettivo è «la salvezza diretta. Per questo stiamo inquadrando i profili giusti da inserire nella rosa. Possiamo dire che il direttivo della scorsa stagione è confermato. Allo stesso modo ripartiremo dai due punti fermi, ovverosia il mister Raffaele Cerbone e il capitano Marco Farris».

Il tecnico di Afragola siederà per la 13a stagione sulla panchina del Budoni, durante le quali ha conquistato per ben tre volte la promozione in Serie D con il club gallurese. La prima nella stagione 2016-17 con la vittoria nei playoff nazionali, successo poi bissato nel 2022-23 e, infine, nella stagione appena trascorsa con la vittoria del campionato di Eccellenza. Attorno al capitano e uomo spogliatoio Marco Farris, vincitore di due playoff e un campionato in 17 annate con la maglia biancoazzurra, la società costruirà il prossimo gruppo in vista della nuova stagione nel campionato di Serie D.

