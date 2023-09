Il Budoni ribalta il derby, Latte dolce senza scampo 

BUDONI 2

LATTE DOLCE 1

Budoni (3-5-2) Marano, Barbetta (43’ st Scolaro), Raimo, Ortenzi, Farris, Demoleon, Stefanoni, Bammacaro (33’ st Dogo), Gueye, Santoro, Lancioni (43’ st Caparros). In panchina Faustico, Mauriello, Soyemi, Contu, Di Fraia, Lando. Allenatore Cerbone .

Latte Dolce (4-3-3) : Carboni (23’ st Congiunti), Salaris (1’ st Faye), Canu, Cabeccia, Patacchiola, Piga, Grassi (1’ st Piredda), Olivera (1’ st Saba), Imoh, Marcangeli, Muscas (33’ st Marras). In panchina Congiunti, Pireddu, Russu, Pilo, Scognamillo. Allenatore Giorico

Arbitro : Santinelli di Bergamo.

Reti : nel primo tempo 10’ Imoh, 30’ Santoro; nel secondo tempo 14’ Bammacaro.

Note : angoli 4-3; ammoniti Ortenzi, Ablaye, Stefanoni, Bammacaro; recupero 0’pt-9’st.

BUDONI . Non bellissimo ma efficace. Lo è stato il Budoni alla prima di campionato di Serie D che, ribaltando lo svantaggio iniziale, ha conquistato l’intera posta in palio contro i sassaresi del Latte Dolce. È stato un derby che ha riesumato i ricordi della scorsa stagione , nella quale le due compagini hanno lottato per l’accesso alla quarta serie nazionale. Il risultato è analogo a quello della gara disputata in febbraio: 2 a 1 in favore dei galluresi. E come allora non sono mancate le proteste: su tutte, in occasione del momentaneo pareggio realizzato da Santoro su punizione, gli ospiti hanno protestato sostenendo che la sfera non avesse superato interamente la linea di porta. Una gara che per il Budoni si era posta, dopo appena 10’ dal fischio iniziale, subito in salita. I ragazzi di Cerbone hanno reagito bene alla marcatura, continuando a macinare gioco. Il Latte Dolce, alla seconda incursione, sblocca le marcature: Marcangeli premia l’inserimento di Imoh il quale davanti al portiere non sbaglia. Il Budoni continua a premere e al 21’ sfiora il pareggio, negato a Gueye da un grande intervento di Carboni. Gol che arriva alla mezzora con una punizione da cineteca di Santoro. Nella ripresa il Budoni completa la rimonta a conclusione di un perfetto contropiede: Lancioni recupera palla, al limite dell’area interviene Raimo, dal fondo serve Bammacaro che da due passi deve solo spingere la palla in rete. Il Latte Dolce tenta l’assalto finale ma la gara termina cosi.

