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Al Madami.
27 aprile 2026 alle 00:18

Il budoni può davvero brindare 

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Flaminia 0

Budoni 1

Flaminia (3-4-1-2) : Torrielli, Falli (20’ st Burla), Bonugli (20’ st Penchini, 44’ st Orlandi), D’Angelo (10’ pt Fulga, 20’ st Maccari), Ricozzi, Tuia, Casoli, Malaccari, Tascini, Falilò, Polidori. In panchina Falocco, Neri, Achy, Passiatore. Allenatore Nofri.

Budoni (4-4-2) : Tirelli, Da Silva, Diop, Schirru, Farris, Madero, Belloni (25’st Mihali), Addis (25’st Dessena), Ljubanovic (45’ st Mascia), Ladu, Santoro. In panchina Budano, Martinoli, Nunez, Codraro, Yanovskyy, Argiolas. Allenatore Cerbone.

Arbitro : Puntel di Tolmezzo.

Rete : st 15’ Belloni.

Note : ammoniti Bonugli, Belloni, Schirru.

Roma. Il Budoni compie l’impresa. Col successo ottenuto sul campo del Flaminia grazie al gol di Belloni la formazione di mister Cerbone mette il sigillo sulla salvezza. Coi tre punti conquistati al Madami i galluresi salgono a quota 44 punti: a una sola giornata dal termine, il vantaggio sulla zona playout è incolmabile.

La partita vive su un equilibrio sottile tra la pressione del Flaminia e la precisione del Budoni. Se i padroni di casa premono sull’acceleratore, specialmente nel primo tempo quando centrano un palo di Polidori e mancano alcune occasioni con Tascini, gli ospiti mostrano una tenuta mentale superiore. Sin dai primi minuti il Budoni risponde pungendo con Santoro e mantenendo un ordine tattico impeccabile.

Il momento della verità arriva al 15’ della ripresa: una discesa di Da Silva premia l’inserimento di Belloni che con freddezza batte Torrielli. È il gol che vale una stagione. Da lì in poi i padroni di casa gestiscono la gara con intelligenza, colpendo anche un palo e resistendo con ordine ai tentativi di un Flaminia pericoloso. Al triplice fischio esplode la gioia ospite: la missione salvezza è ufficialmente compiuta.

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