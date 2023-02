Il Budoni punisce il Taloro  

BUDONI 3

TALORO GAVOI 0

Budoni (4-3-3) : Faustico, Lancioni (37’ st Ndiaye), Raimo, Dominguez, Farris, Satta, Assoumani, Ortenzi (31’ st Steri), Meloni, Scioni, Santoro (43’ st Luongo). In panchina Riccio, Steri, Diop, Ortiz, Luongo, Rossi, Lamacchia, Ndiaye, Zullo. Allenatore Cerbone.

Taloro Gavoi (4-4-2) : Fadda, Soro (29’ pt Dettori), Luppu (24’ st Porcu), Secchi, Sau, Castro, Fadda (29’ pt Pusceddu), G.M. Sanna (29’ pt Trogu), Falchi, Delussu (20’ st Fois), Mele. In panchina Mozzo, Piredda, P. Sanna, Pittalis. Allenatore Fadda (squalificato).

Arbitro : Caresia di Trento.

Reti : nel primo tempo 11’ (r) Meloni; nel secondo tempo 13’ (r) Santoro, 25’ Satta.

Note : angoli 6-0; ammoniti S oro, Delussu, Ortenzi, Secchi, Faustico, Sau, Porcu, Mele; recupero 2’pt-4’st.

BUDONI. Una settimana perfetta. Dopo il Latte Dolce e l’Insieme Formia in Coppa Italia, anche l’ostico Taloro Gavoi esce a testa bassa dal Comunale di Budoni, vero e proprio fortino per i galluresi. Chiamati a vendicare la sconfitta subita per 2 a 0 all’andata, hanno messo in mostra una delle migliori prestazioni della stagione: intensità, tante verticalizzazioni per gli esterni Santoro e Lancioni, e il consueto possesso palla che caratterizza il gioco di Cerbone. Sottotono invece gli ospiti che hanno creato troppo poco per impensierire la porta difesa da Faustico. L’unica vera occasione per i barbaricini è avvenuta nel finale della prima frazione con Pusceddu, quando il risultato si trovava ancora sull’1-0: solo davanti al portiere non è però riuscito a insaccare il gol che avrebbe riaperto l’incontro.

La gara

Il Budoni parte subito forte: la prima occasione è al minuto 2 con Ortenzi che sfiora la traversa. All’11’ viene concesso un rigore per un tocco di mano di Delussu, dal dischetto Meloni (a secco nelle ultime due gare) sblocca il risultato spiazzando Fadda. I padroni di casa continuano a macinare gioco senza riuscire però a insaccare. In avvio di ripresa viene assegnato nuovamente un tiro dal dischetto per un fallo su Lancioni, questa volta trasformato da Santoro. Al 25’ il Budoni chiude la partita con un gol da palla inattiva: uno due tra Lancioni e Santoro, quest’ultimo fa partire una traversone sul secondo palo dalle parti di Satta, bravo ad aprire il piatto e insaccare il gol del definitivo 3 a 0.

