Il Budoni prepara la festa 

Budoni 1

Tempio 0

Budoni (4-3-3) : Moscaritolo; Raimo, Esposito, Hundt, Ferrari (14’ st La Rosa); Bringas, Barboza, Teliz (36’ st Scioni); Piassi (41’ st Tokic), Tapparello (29’ st Cappai), Cannas (23’ st Spano) In panchina Forzati, Paciurea, Iacob. Allenatore Cerbone.

Tempio (4-2-3-1) : Russo; Arca, Sosa (45’ st Pinna), Sanna, Malesa; Gomez, Roccuzzo (36’ st Carboni); Bulla (27’ st Zirolia), Schinnea, Solinas (20’ st Donati); Lemiechevsky. In panchina Amoroso, Garau, Sabino, Concu, Aiana, Zirolia. Allenatore Giorico.

Arbitro : Augello di Agrigento.

Rete : nel secondo tempo 19’ Tapparello.

Note : ammoniti Arca, Esposito, Malesa, Russo, Spano; angoli 2-4; recupero 2’pt-5’st.

BUDONI. La 14ª vittoria consecutiva del Budoni in casa, ottenuta stavolta contro il Tempio, chiude di fatto i giochi per la serie D. La vittoria del campionato non è ancora matematicamente certa ma dista appena un punto. Il gol di Tapparello e il concomitante pareggio del Monastir, secondo, spianano la strada verso l’obiettivo promozione dopo l’amara retrocessione della scorsa stagione. La sfida non è iniziata certamente nel migliore dei modi per il tecnico Cerbone, costretto a fare a meno del capitano e sempre presente Farris nonché dell’esterno Belloni, a causa un risentimento durante il riscaldamento.

La gara

Dopo un avvio contratto il primo affondo è della squadra di Cerbone. Barboza pressa Gomez, gli sottrae la palla e lancia Piassi la cui conclusione è debole. Risponde il Tempio nel finale con un traversone dalle parti di Lemiechevsky, l’attaccante prova la sponda sul secondo palo ma nessuno ci crede.

La gara entra nel vivo nella ripresa, la squadre si allungano e nascono occasioni da entrambe le parti. La più importante la costruiscono gli ospiti (55’): una bella combinazione tra Lemiechevsky e Bulla porta quest’ultimo a campo aperto contro Moscaritolo che inventa una parata da applausi salvando il risultato. Ma, come si dice, gol sbagliato gol subito. Il Budoni applica la legge non scritta del calcio e trova 10’ dopo il gol vittoria con il solito Tapparello: il Tempio non riesce a spazzare la palla,ì che rimbalza nel cuore dell’area, Cannas tenta la conclusione ma diventa un assist per l’attaccante argentino che in scivolata trova il gol che probabilmente varrà la Serie D.

