Il Budoni ora è in fuga 

Arbus (4-4-2) : E. Manfredi, Spina, Ibba, Corda (45’st Pusceddu), L. Manfredi, Canargiu, Pedoni (22’st Zurru), L. Atzori, Galloni, Depetris, S. Atzori (3’st Gaita). In panchina Pilloni, E. Concas, Balistreri, S. Concas, Carta, Melis. Allenatori Incani.

Budoni (3-5-2) : Faustico, Caparros, Raimo, Dominguez, Farris, Satta (30’st Ortiz), Rossi, Scioni, Meloni, Lancioni (1’st Santoro), Ortenzi (18’st Ndiaye). In panchina Riccio, Assoumani, Diop, Steri, Zullo, Luongo. Allenatore Cerbone.

Arbitro : Giudice di Sassari.

Reti : 23 ’st Galloni, 32’ (r) e 50’ st Meloni.

Note : a mmoniti S. Atzori, E. Manfredi, Ortenzi, Faustico. Nel finale di gara espulso l’allenatore dell’Arbus Incani.

Arbus. Ci pensa Meloni, bomber che non perde mai il vizio del gol, a rimettere nei giusti binari per la capolista un match che dopo il vantaggio granata realizzato da Galloni a metà ripresa sembrava ormai compromesso. L’assalto al fortino regala invece prima Il pari che arriva grazie un calcio di rigore (contestatissimo in campo, dalla tribuna difficile da valutare) poi il gol del definitivo sorpasso realizzato quando ormai era vicino il fischio finale. Cerbone gongola per una vittoria - «strameritata», afferma il tecnico nel dopo partita - che con il Latte Dolce distanziato ormai di quattro punti innesca un primo vero tentativo di fuga verso la Serie D. Non è messo bene l’Arbus che, pur giocando con il cuore e intensità, mastica amaro. La classifica è di massimo allarme ma per quanto visto in campo ancora non del tutto compromessa.

La sfida

Il pallino del gioco fin dalle prime battute è in mano agli ospiti. Poche le emozioni nella prima frazione di gioco. Più scoppiettante la ripresa segnata nella parte finale da nervosismo e da alcune contestate decisioni arbitrali. Al 23’ capolavoro in contropiede di Galloni che dopo una serie di dribbling batte Faustico con un tiro a rientrare. Nove minuti più tardi rigore per gli ospiti che Meloni trasforma. Il finale di gara concitato e giocato ormai sui nervi da ragione agli ospiti che con una zampata di Meloni chiudono la gara.

