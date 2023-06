Il Budoni non tradisce e vola in Serie D 

Budoni 1

Ellera 1

Budoni (3-5-2) : Faustico, Lamacchia (30’ st Caparros), Raimo, Dominguez, Farris, Satta, Rossi, Scioni (34' st Ortenzi), Meloni (43' st Lancioni), Greco, Santoro. In panchina Riccio, Steri, Diop, Diaw, Zullo, Ortiz. Allenatore Cerbone.

Ellera (4-3-1-2) : Battistelli, Marconi, Mottola (14' st Mattei), Ubaldi, Ricci, Gaggiotti (23' pt Lavano), Pettinelli (40' st Fondi), Piccioli, Polidori (27' st Luparini), Peluso, Colombi. In panchina Cosimetti, Zanchi, Trentini, Fuscagni, Conti. Allenatore Martinelli.

Arbitro : Tagliente di Brindisi.

Reti : nel primo tempo 26’ Colombi; nel secondo tempo 16’ (r) Meloni.

Note : ammoniti Lavano, Polidori, Scioni, Raimo, Ricci, Marconi; espulso al 33' st Marconi per somma di ammonizioni; spettatori 700 circa; recupero 3’ pt - 5’ st.

Budoni. Il Budoni vola in Serie D: domina i playoff e conquista l’ambito traguardo eliminando in finale l’Ellera grazie all’1-1 di ieri e alla netta vittoria (2-0) nella gara d’andata. Una categoria conquistata per la prima volta nel 2007 sotto la direzione del presidente Giovanni Sanna e ritrovata con lo stesso patron dopo tre stagioni di purgatorio a conclusione di un cammino che ha dello straordinario: 85 punti nella regular season, 80 gol realizzati e miglior difesa del campionato, numeri che però non sono bastati per conquistare l’accesso diretto in D.

Il percorso

Ma negli spareggi, iniziati oltre un mese dopo la fine del campionato, il Budoni ha confermato di meritare il salto di categoria, eliminando il Boreale nel primo turno (1-2 all’andata e un netto 4-0 al ritorno) e gli umbri dell’Ellera in finale. Alla squadra gallurese bastava anche un pareggio, esattamente come 6 anni fa, quando i biancoazzurri, sotto la guida dello stesso Cerbone avevano vinto la finale degli spareggi nazionali con una vittoria all’andata e un pareggio tra le proprie mura contro gli altoatesini del Bozner.

La cronaca

Pronti via e gli umbri tentano subito di indirizzare la gara con la conclusione di Unaldi. Il Budoni risponde con una bella giocata di Meloni per Greco anticipato sul più bello. I galluresi continuano a premere ma sono gli ospiti a sbloccare il risultato con una bella conclusione di Colombi che non lascia scampo a Faustico. La squadra di Cerbone si ricompatta alla ricerca del gol. Al 3’ della ripresa, Raimo tenta la conclusione ma Battistelli risponde. Al 17’ Meloni viene atterrato nel cuore dell’area: il bomber nuorese calcia dagli 11 metri e trasforma. L’Ellera a questo punto si scopre e per il Budoni si aprono ampi spazi in contropiede. Nell’ultimo quarto d’ora gli ospiti rimangono in 10 a causa dell’espulsione di Marconi per doppio giallo. Al triplice fischio, esplode il tripudio dei 700 spettatori che festeggiano insieme a società e giocatori.

La festa

Mister Cerbone dedica la vittoria a Salvatore Marroni, presidente del Budoni scomparso poco tempo fa: «Un successo meritato a conclusione di una stagione che ha dell’anormale arrivando secondi con 85 punti - dice il tecnico dei galluresi -. Abbiamo vinto la coppa Italia per la prima volta e disputato un play off perfetto».

RIPRODUZIONE RISERVATA