Serie D.
16 novembre 2025 alle 00:18

Il Budoni non si ferma più 

Il Cassino cade in Gallura: la squadra di Cerbone è terza 

Budoni 2

Cassino 0

Budoni (4-3-3) : Tirelli, Taiappa, Nunez (48’ st Oriano), Schirru (1’ st Tokic), Farris, Madero, Pinna (28’ st Arangino), O. Gomez, V. Gomez, Ladu (38’ st Mihali), Santoro (42’ st Da Silva). In panchina Budano, Martinoli, Yanovskyy, Sirotic. Allenatore Cerbone.

Cassino (4-3-3) : Martinelli, Plini, Raucci, Rota, La Gamba, Orlando, Nardelli, Carnevale (31’ st Rossi), Sorrentino (39’ st Merolla), Migliocchetti, D’Alessandris (10’ st Tribelli). In panchina Nela, Zampella. Allenatore Mancone.

Arbitro : Belingheri di Lecco.

Reti : st 8’ Santoro,11’ V. Gomez.

Note : ammoniti La Gamba, Nardelli, Migliocchetti, Oriano. Recupero pt 0’, st 5’. Angoli Budoni 1, Cassino 6.

Budoni. Il Budoni conquista una vittoria fondamentale battendo il Cassino 2-0 in casa grazie a un secondo tempo travolgente. Dopo una prima frazione di studio, in cui i padroni di casa si sono dimostrati più incisivi, il match è stato sbloccato in appena tre minuti, trasformando la supremazia territoriale in punti pesanti. Ora la squadra gallurese è terza in classifica in attesa delle gare di oggi.

La partita

Il primo tempo ha visto il Budoni creare le prime opportunità con V. Gomez e Ladu. Nonostante qualche occasione per gli ospiti, tra cui una palla molto pericolosa indirizzata all’incrocio dei pali sventata da una prodezza del portiere Tirelli, la difesa di casa ha tenuto saldamente.

La svolta è arrivata nella ripresa. Al 6’ il cross di Santoro ha provocato un fallo di mano in area costato il rigore agli ospiti: lo stesso Santoro si è presentato sul dischetto e ha segnato la rete del vantaggio per il Budoni. Il colpo del ko è arrivato immediatamente dopo, all’11’, quando V. Gomez si è involato in area e ha battuto il portiere ospite con un tiro basso e secco per il 2-0.

Forte del doppio vantaggio, il Budoni ha gestito il risultato controllando i tentativi avversari e continuando ad attaccare fino all’ultimo minuto assicurandosi una vittoria di carattere. Un successo che premia la determinazione del tecnico Cerbone e l’efficacia del reparto offensivo.

Oggi

Ora si attende il risultato sul campo delle avversarie: con questi tre punti il Budoni si piazza in una posizione privilegiata e può osservare dall’esterno il comportamento delle dirette concorrenti, in campo questo pomeriggio, per scoprire come evolverà la propria classifica in ottica campionato.

