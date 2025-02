il budoni non finisce mai 

Budoni 1

Calangianus 0

Budoni ( 4-3-3 ): Forzati, Raimo, Esposito, Farris, Ferrari (41’ st La Rosa); Bringas (22’ st Cappai), Barboza, Teliz, Piassi (20’ st Spano), Tapparello (22’ st Tokic), Belloni (27’ st Veneroso). A disposizione Moscaritolo, Hundt, Stefanoni, Cannas. Allenatore Cerbone.

Calangianus ( 4-4-1-1 ): Congiunti, Secci, Asara, Dombrovoschi, Putzu, Sambiagio (26’ st Mamia), Demurtas, Perez (43’ st Serra), Tusacciu (16’ st Casula), Saiu (35’ st Bamba), Ruiz. In panchina Inzaina, Delogu, Marrazzo, Nieddu, Giorgi. Allenatore Marini.

Arbitro : Melis di Ozieri.

Rete : 47’ st Spano.

Note : ammoniti Raimo, Esposito, Barboza, Dombrovoschi; angoli 3-2; recupero 2’ pt-5’ st.

BUDONI . Così come contro il Monastir, è Spano a 3’ dal termine a regalare i tre punti alla capolista Budoni. Termina 1-0 in favore dei padroni di casa la sfida contro l’ostico e mai domo Calangianus. Un gol pesantissimo, arrivato nel finale quando ormai la gara scorreva verso il pareggio. Subentrato dalla panchina al posto dello stremato Piassi, Spano ha raccolto il servizio di La Rosa trasformando l’assist in gol. Una vittoria sofferta, davanti alla capolista si è presentato un Calangianus che, pur avendo sulle gambe i 90’ del recupero giocato mercoledì, ha dimostrato grande compattezza e organizzazione, rispondendo colpo su colpo. Tanta intensità delle due squadre nella prima frazione con occasioni da entrambe le parti, senza però riuscire a sbloccare il risultato.

La strategia

Nella ripresa i ritmi calano, l’offensiva del Budoni continua. Cerbone rivoluziona la squadra inserendo due punte di ruolo. La gara pare indirizzata al pareggio, almeno sino al 2’ di recupero quando la combinazione tra i due subentrati, La Rosa e Spano, porta quest’ultimo al gol della vittoria.

