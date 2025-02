il budoni marcia verso la Serie D 

Budoni. La marcia del Budoni verso l’obiettivo prefissato da inizio stagione, cioè la promozione, continua spedita. E la Serie D passa anche e soprattutto da gare come quelle di sabato. Contro un Alghero non nel suo miglior momento della stagione, ma che comunque ha dato una scossa all’ambiente con il cambio di allenatore, i galluresi hanno dato l’ennesima prova di forza. Una gara tutt’altro che scontata, considerando la prestazione degli ospiti in 10 per un’ora. Belloni, Veneroso e Tokic, alla prima marcatura da quando si è accasato a Budoni, hanno condotto la capolista alla quinta vittoria del 2025. Un cammino praticamente perfetto per i galluresi nel nuovo anno, con l’unico pareggio nello scontro diretto in casa dell’Ossese terminato a reti bianche. E il distacco dal secondo posto occupato dal Monastir rimane invariato, con sempre meno gare a disposizione da qui alla fine. Domenica la squadra di Cerbone riceverà il Calangianus quinto in campionato, vittorioso sabato nell’incontro con il Villasimius.

