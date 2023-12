Il Budoni manca ancora l’appuntamento col successo esterno 

Anzio 1

Budoni 1

Anzio (4-4-2) : Perna, Maini, Valentini (33’ st Galati), Paglia, Busti, Sirignano, Lilli, Gennari (33’ st De Gennaro), Perkovic (1’ st D’Amato), Mladenovic, Bartolotta. A disposizione: Rizzaro, Lo Fazio, Carbone, Buatti, Falconio, Tirocchi. Allenatore Mario Guida.

Budoni (4-3-3) : Marano, Stefanoni (23’ st D’Amico), De Paola (45’ st Zoppi), Ortenzi (35’ st Toksic), Barboza, Casale (35’ st Demoleon), Lancioni, Basualdo, Leveh (43’ st Spano), Quintero, Bammacaro. A disposizione: Ammirati, Mauriello, Iodice, Caparros. Allenatore Mario Petrone.

Arbitro : Rashed di Imola.

Reti : nel primo tempo 16’ Mladenovic; nel secondo tempo 17’ Quintero.

Note : ammoniti Paglia, Mladenovic, Sirignano, Busti, Lilli; espulso mister Petrone.

CISTERNA DI LATINA. Mal di vittoria esterna per il Budoni. La sfida salvezza contro l’Anzio termina 1 a 1. Il secondo pareggio di fila dopo la lunga astinenza di risultati positivi non è certo il risultato che sperava di ottenere mister Petrone, poiché portare a casa una vittoria avrebbe significato accorciare con decisione le distanze dalla zona salvezza.

Avvio blando per il Budoni, che passa in svantaggio nel primo quarto d’ora per la rete di Mladenovic su assist di Valentini. La risposta dei sardi non si fa attendere ma il gol non arriva. Nella ripresa sugli sviluppi di un calcio d’angolo Quintero rimette in equilibrio il risultato. La gara cambia ritmo, con i sardi che sfiorano a più riprese il vantaggio. Il post partita si caratterizza per l’atteggiamento deplorevole della tifoseria di casa, con la società budonese che segnala sputi e insulti rivolti al proprio indirizzo.

RIPRODUZIONE RISERVATA