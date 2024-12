Il Budoni inciampa sull’ostacolo Nuorese 

Nuorese 0

Budoni 0

Nuorese (4-4-2) : Trini, Laconi, Puddu, Dessolis, Ramos, Demurtas (37’ st Aru), Pitirra (27’ st Filia), Cadau, Cossu (20’ st Braga), F. Cocco (33’ st Caddeo), Manca (42’ st G. Cocco). In panchina Mascia, Steri, Catte, Mastio. Allenatore Cirinà.

Budoni (4-3-3) : Forzati, Ferrari, Raimo, Bringas, Farris, Esposito, Anane (37’ st Cannas), Scioni (18’ st Teliz), Spano (18’ st Mesina), Barboza (40’ st Mulas), Florencio. In panchina Moscaritolo, Hundt, Paciurea, Serra, Stefanoni. Allenatore Cerbone.

Arbitro : Sari di Alghero.

Note : ammoniti Teliz, Raimo, Cirinà (allenatore); recupero 1’ pt - 4’ st.

Nuoro. Il pareggio a reti bianche tra l’ex capolista Budoni e la Nuorese regala un punto d’oro ai verdeazzurri e costa il primato ai galluresi, che scivolano al secondo posto a -2 dal Monastir.

In avvio di gara gli ospiti attaccano. Al 3’ angolo basso di Raimo, la difesa respinge. Al 15’ imbucata di Florencio, Puddu spazza. Al 17’ ci prova Cossu con un sinistro deviato in fallo laterale. Un minuto dopo il tiro di Anane finisce alto. Svarione difensivo verdeazzurro al 20’ ma Raimo non ne approfitta. Al 21’ Spano vince un contrasto e prova il tiro dalla distanza ma non inquadra la porta. Al 33’ sinistro di Anane messo in angolo da Trini, sugli sviluppi Farris mette fuori di un soffio. Un irresistibile Florencio al 37’ dribbla due avversari e crossa ma Spano non trova la deviazione. Al 46’ doppio miracolo di Trini di pugno su Spano e di piede su Scioni.

Nella ripresa ancora gli ospiti vanno alla ricerca del vantaggio. Farris al 5’ serve Florencio, ma l’attaccante stoppa con il braccio, e al 14’ è protagonista di una incursione, ma Ramos intercetta al momento della battuta. Al 19’ destro di Anane a mezz’aria, Trini fa buona guardia. Al 22’ combinazione Spano-Florencio, tiro fuori.

Al 30’ si vede Cadau con un destro oltre la traversa. Brivido al 39’: Florencio porta a spasso la difesa e serve in area Barboza ma la difesa salva sulla linea. Due punizioni di Raimo al 46’ e al 48’, la prima spazzata dalla difesa, la seconda finisce direttamente su Trini.

Post gara incandescente con un principio di rissa sugli spalti immediatamente sedato dalle forze dell’ordine.

RIPRODUZIONE RISERVATA