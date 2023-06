Il Budoni in Umbria per riprendersi la D 

Due partite per riprendersi la Serie D lasciata tre anni fa. Il Budoni è atteso alle 16 dall'andata del secondo turno dei playoff nazionali di Eccellenza, contro gli umbri dell'Ellera: oggi si gioca al Fioroni di Corciano, domenica prossima ritorno in Gallura. Per la squadra di Raffaele Cerbone fondamentale segnare già oggi, essendoci ancora la regola ormai in disuso del gol doppio in trasferta in caso di parità. Al primo turno il Budoni ha superato agevolmente i laziali della Boreale, vincendo 1-2 all'andata e 4-0 al ritorno domenica scorsa. Un successo però non scontato, perché era il ritorno in campo in gare ufficiali a un mese e mezzo dalla fine della stagione regolare (chiusa a -2 dal Latte Dolce promosso direttamente), dove in mezzo ha giocato solo la Supercoppa Regionale con l'Usinese, persa ai rigori in formazione rimaneggiata. Ora invece il Budoni è quasi al completo, perché ha sfruttato il lungo periodo fra fine campionato e inizio playoff per recuperare gli infortunati. Gli unici in dubbio sono il laterale Assoumani, rientrato a inizio settimana in gruppo, e il fuoriquota Zullo. L'ultimo ostacolo prima della Serie D è l'Ellera, che ha finito l'Eccellenza umbra secondo a -1 dal Sansepolcro: risultato che ha portato all'esonero dell'allenatore Fabrizio Ciucarelli, rimpiazzato dal responsabile delle giovanili Francesco Martinelli. Quest'ultimo ha superato il primo turno, eliminando lo Zenith Prato: vittoria 0-1 all'andata e 1-1 in casa ai supplementari.

Probabile formazione (3-4-2-1) : Faustico; Lamacchia, Farris, De Goicoechea; Rossi, Domínguez, Scioni, Raimo; Greco, Santoro; Meloni.

Arbitro : Lupinski di Albano L .

