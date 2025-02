Il Budoni in casa tenta l’allungo decisivo 

La settima giornata del girone di ritorno, prevista oggi, potrebbe dare un indirizzo definitivo a un campionato di Eccellenza che già ha un suo padrone. Il Budoni capolista, forte di un vantaggio di sei lunghezze sul Monastir, ospita in casa il Calangianus quinto in classifica, mentre la squadra del tecnico Angheleddu fa visita al Barisardo, impelagato nella lotta salvezza ma sempre complicato da affrontare tra le mura amiche. Se i campidanesi uscissero da questo turno con un distacco maggiore, presumibilmente la competizione per il primo posto (che regala l’accesso diretto alla serie D) potrebbe dirsi di fatto conclusa. Tenendo d’occhio tuttavia il Tempio, terzo a -1 dal secondo posto e impegnato sul proprio campo col San Teodoro: i galletti potrebbero scalare un gradino e diventare i primi antagonisti della battistrada.

Di rilievo le sfide tra la Nuorese e il Carbonia, club storici che navigano a metà classifica (coi minerari che, però, ancora non hanno l’assoluta certezza di confermare la categoria nonostante l’ottima risalita degli ultimi mesi), e tra Iglesias e Ferrini, coi cagliaritani in piena zona playout e i rossoblù a ridosso della zona playoff. Chiudono il programma Taloro-Alghero e lo scontro salvezza tra Ghilarza e Li Punti, ultima e penultima in classifica.

