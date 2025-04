«Il Budoni ha vinto meritatamente» 

Una gara sola, 90’ per sapere chi giocherà i playoff e chi i playout. Un turno di fuoco per l’Eccellenza, dove si sa già che il Budoni nella prossima stagione giocherà in Serie D e che invece Ghilarza e Li Punti disputeranno la Promozione. Restano da indicare i due o tre club che accederanno agli spareggi per salire in quarta serie e quelli per non retrocedere.

Se la vincitrice ha tenuto «un passo fuori logica portando a casa meritatamente il campionato», il Monastir per un intero girone (quello di andata) ha tenuto il passo e addirittura è stato in vetta prima di avere un «calo fisiologico», spiega il tecnico Marcello Angheleddu. Ospite su Radiolina della trasmissione “L’Informatore sportivo” condotto da Alberto Masu, l’allenatore della squadra neopromossa dalla Promozione e ora al secondo posto sottolinea come «siamo partiti tra i favoriti, giustamente, perché abbiamo un gruppo forte e giocatori importanti, con un vissuto oltre questa categoria. Ma era impensabile proseguire come nella prima parte, abbiamo fatto un’andata fuori da ogni logica con sole due reti subite in 15 partite». Il rallentamento era inevitabile, «poi bisognerebbe analizzare i tanti aspetti che l’hanno provocato. Ognuno deve fare un esame di coscienza per crescere e riprovarci. Magari abbiamo sbagliato determinate letture, cambiando qualcosa possiamo aver peggiorato la situazione. Siamo molto sereni: capire cosa non è andato significa essere più forti nei playoff». Il Budoni «ha meritato, ha fatto un mercato importante, il divario tra una retrocessa dalla Serie D e una neopromossa a un certo punto è venuto fuori. Un piccolo divario di base c’è, tanti piccoli aspetti che poi emergono».

Ad appena un punto in terza posizione c’è il Tempio, dunque il secondo posto ancora non è sicuro. «Tempio e Ossese», quarta, «in un campionato normale avrebbero vinto il torneo per qualità della rosa e gestione. Sono fortissime, sono allenate bene. Tempio è una piazza che in Eccellenza è tra le più blasonate, l’Ossese da anni fa i playoff e ha vinto tre Coppe Italia. Il Monastir per la prima volta è arrivato a questo livello in Eccellenza».

Il giornalista di Unionesarda.it Riccardo Spignesi ha spiegato il meccanismo dei playoff: se fra la terza e la quarta il divario è uguale o superiore ai 10 punti «la semifinale di andata e ritorno non si gioca» e si disputa direttamente «la finale tra seconda a terza». L’Ossese è a -9 dal Tempio. Chi vince la finale disputa la fase nazionale «con due turni di andata e ritorno. La primo avversaria sarà laziale». Ilenia Giagnoni dell’Unione Sarda ha spiegato che l’Olbia, protagonista di una grande scalata in Serie D verso la salvezza, «entro oggi dovrebbe pagare lo stipendio di febbraio» ai giocatori.

