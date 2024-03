Il Budoni ha deciso: esonerato Petrone 

Budoni. Secondo scossone nello spogliatoio del Budoni. La società gallurese, alla luce dei negativi risultati ottenuti, ha sollevato dall’incarico Mario Petrone, allenatore responsabile della prima squadra. La dirigenza ha affidato la guida della panchina biancoazzurra a Raffaele Cerbone, vera istituzione per il club del patron Sanna.

Il tecnico torna alla guida del club dopo aver raggiunto con la società, lo scorso novembre, una risoluzione consensuale del contratto. Al suo posto era stato annunciato l’arrivo di Petrone, tecnico partenopeo conosciuto nell’Isola essendo stato sulle panchine di Calangianus, Tempio, Sanluri e Nuorese. Petrone, ereditando la squadra con 13 punti in 14ª posizione, non è riuscito a incidere conquistando appena 6 punti frutto di una vittoria, 3 pareggi e 9 sconfitte. La squadra attualmente è penultima da sola.

Cerbone è chiamato a un’impresa. La salvezza diretta pare un miraggio, dista attualmente 10 punti, ma il tecnico campano non è di certo nuovo nel compiere imprese impossibili. Come, tra le tante, il record di punti e il quarto posto del Budoni in Serie D stabilito nella stagione 2014-15. Il nuovo-vecchio allenatore ha ancora nove turni a disposizione per tentare di risalire la china e provare, quantomeno, a raggiungere i playout. Domenica c’è il primo test contro l’Ostiamare, contro la quale era arrivata la penultima vittoria del Budoni, conquistata proprio sotto la guida di Cerbone.

RIPRODUZIONE RISERVATA