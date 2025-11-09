Il Budoni guida il gruppo delle sarde La testa è alla prossima trasferta 

Budoni. Il Budoni ha conquistato una importante vittoria in trasferta contro il Real Monterotondo, 1 a 0 nell'anticipo di campionato giocato sabato, grazie a un gol di Madero nel secondo tempo. La squadra sarda ha dimostrato grande maturità difensiva e capacità di adattamento, nonostante le importanti assenze di Pinna, Belloni e Ljubanovic.Il primo tempo è stato caratterizzato da ritmi elevati da parte di entrambe le squadre, con i romani che partono forte ma incappano in un Budoni ordinato ed ermetico in difesa e che prende subito fiducia rispondendo in avanti con azioni pericolose di Santoro e Schirru.

Nella ripresa, il Budoni ha sbloccato il risultato grazie ad un gol di Madero che fredda i Real con un gol di testa, su cross arrivato da calcio di punizione.

Le sfide

Ieri si son giocate le altre partite del campionato e i galluresi sorpassano i vicini dell'Olbia portandosi alla sesta posizione della classifica. Il Budoni si trova ora davanti a tutte le sarde del suo girone ed è ad una posizione di distanza dalla zona playoff.

La squadra di Cerbone ha dimostrato di essere una delle più forti del girone e si prepara per la prossima partita contro il Cassino Calcio con grande fiducia.

«Contento della partita che hanno fatto i ragazzi, nonostante le assenze pesanti sono stati all'altezza della gara ed hanno creato buone azioni in avanti. Non è facile arrivare al cento per cento quando si affronta il viaggio della trasferta ma i risultati positivi soprattutto fuori casa descrivono l'impegno e il frutto del lavoro della squadra e di tutto lo staff», ha dichiarato il presidente del Budoni, Fois, al termine della partita.

